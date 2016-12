El fixture de la segunda ronda del Federal A para el Lobo Mendocino

Se conoció el fixture que corresponde a la 2da ronda del Federal A que otorgará el primer ascenso al torneo de la Primera B Nacional. Esos son los partidos:

1ra. fecha – 29/01/17 Las Parejas vs. Gimnasia.

2da. fecha – 05/02/17 Gimnasia. vs. Agropecuario

3ra. fecha – 12/02/17 Deportivo Madryn vs. Gimnasia

4ta. fecha – 19/02/17 Gimnasia vs Alvarado

5ta. fecha – 26/02/17 Libre: Gimnasia y Esgrima

6ta. fecha – 05/03/17 Unión de Sunchales vs Gimnasia.

7ta. fecha – 12/03/17 Gimnasia vs Villa Mitre

8va. fecha – 19/03/17 Cipolleti vs Gimnasia

9na. fecha – 02/04/17 Gimnasia vs Defensores de Villla Ramallo