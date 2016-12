Cornejo pide sanciones a choferes de troles: “Un dirigente violento es un pésimo ejemplo”

El gobernador criticó la protesta de los trabajadores de la EPTM en la Legislatura contra la reforma de la empresa estatal. Afredo Cornejo anticipó que recurrirá a la justicia y “cesanteará al personal de EPTM que utilizó los troles para cortar las calles”.

“Un dirigente violento es un pésimo ejemplo. Después no pidamos que los ciudadanos de a pie no lo sean, lamentablemente hacen mucho alboroto pero son los mismos de siempre”, dijo el gobernador cuando conoció los disturbios que se produjeron esta mañana en la Legislatura.

El gobernador Alfredo Cornejo apuntó con dureza contra los dirigentes sindicales de ATE y no dudó en pedir sanciones para los trabajadores de la EPTM que hoy se manifestaron y bloquearon la calle frente a la Legislatura antes de la media sanción a la transformación de la empresa de Troles en una Sociedad Anónima Unipersonal.

Los ánimos en el gremio ATE están caldeados por, según sostienen, privatización de la EPTM y el gobernado respondió tranquilo pero con aspereza. Desde Potrerillos, donde anunció que se prepara para debatir una nueva Ley de Coparticipación Federal, Cornejo afirmó: “Un dirigente violento es un pésimo ejemplo”.

Sobre los incidentes que si vivieron esta mañana en la Casa dela Leyes, el mandatario sostuvo, sin nombrar a ATE: “Es responsabilidad exclusiva de la dirigencia sindical, ya nos tienen acostumbrados. Espero que tengan sanciones judiciales y sanciones sociales. Después no pidamos que los ciudadanos de a pie no tengan actitudes violentas si ven a la dirigencia violenta”.

Fuente: Los Andes