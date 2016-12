San Luis: El conflicto del transporte pasó a la justicia

Luego de la audiencia que se realizó en el Programa Relaciones Laborales, donde finalmente la empresa no quiso acatar la conciliación obligatoria en los términos que había sido dictada. Al cerrarse las actuaciones administrativas, el expediente pasa a la justicia para que resuelva un Juez laboral.

“A pesar de que el programa había hecho audiencias el lunes, el martes tratando de que la partes pudieran llegar a un acuerdo para ver si iban a acatar o no la conciliación obligatoria, ya no estaban en el tema del diferendo que tenían anterior, nosotros hoy lo que les hemos dicho que hay que estar dentro del sistema jurídico, que nosotros podíamos continuar en la medida en que las dos partes acataran la conciliación obligatoria, y se decidió no acatar la conciliación obligatoria. Mañana a primera hora elevaremos el expediente al juez Laboral, Rodolfo Fages”, sostuvo Eduardo Monez Ruiz, el Ministro de Gobierno, Justicia y Culto.