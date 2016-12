El consenso fue clave para mejorar el proyecto del impuesto a las ganancias

El senador Julio Cobos fue el miembro informante del Bloque Cambiemos en el tratamiento de la modificación del impuesto a las ganancias. En su discurso señaló que “Hay que poner en valor el dialogo entre el gobierno y todos los sectores para alcanzar el acuerdo que hoy tratamos, porque estábamos ante un conflicto que iba a generar un costo fiscal muy grande, que era poco claro y que perjudicaba a varias provincias. Hemos sabido encontrar una puerta de salida que nos permite dar luz a un viejo anhelo de mejorar el impuesto a las ganancias”.

El exvicepresidente realizó una síntesis de los aspectos más importantes del dictamen firmado en el día de ayer por los integrantes de la Comisión de Presupuestos y Hacienda que consiste en “elevar el mínimo no imponible y las escalas otorgándole movilidad a ambas y una serie de exenciones que se dan fundamentalmente para los trabajadores de la 4ta categoría en relación de dependencia, y un articulado especial para los jubilados”.

“El mínimo imponible se eleva a $37.000, cifra que se alcanza con las modificación de 3 incisos de la ley que estamos revisando, donde se establece los valores de ganancia mínima no imponible, de todas las deducciones por grupo familiar que se pueden realizar, y lo que se denomina deducciones especiales. Estas modificaciones permiten que a un trabajador que cobraba un sueldo de $30.000 antes se les deducía el 7.45%, a partir de este proyecto será el 1.49%. Otra reforma importante es la deducción de los viáticos para todos los trabajadores de hasta el 40% del mínimo no imponible, excepto para los trabajadores de transporte de larga distancia. En cuanto a las horas extras se les aplicará la alícuota marginal de la base imponible sujeta a este tributo, pero éstas no modificaran el rango del trabajador en cuanto al pago de ganancias. La deducción por alquileres también hasta el 40% del mínimo no imponible. Con respecto al monotributo se incrementan todos los valores establecidos en un 75%”.

Cobos destacó que “para los jubilados simplificamos el texto del proyecto y se definió que aquel jubilado que perciba hasta 6 haberes mínimos queda exento de ganancias. Aquel que supere esos valores, deberá deducir lo mismo que un trabajador de la 4ta categoría” y agregó que “la movilidad de todas estas deducciones, algo que no existía antes ni tampoco para las escalas, en este proyec se han simplificado a través de un solo mecanismo que es el RIPTE”.

Cobos explicó que “para compensar el déficit fiscal se generan tres impuestos: al juego que incluye a las apuestas online, las operaciones financieras especulativas de dólar futuro y la locación de servicios realizadas por extranjeros. Además de una cláusula transitoria donde el costo fiscal de la diferencia entre lo estimado en el presupuesto y el incremento que genera estas modificaciones, que es un total de $7.000 millones, la parte proporcional que le correspondería a las provincias, unos $3.500 millones, será absorbida por la nación para el próximo ejercicio”.

El legislador radical enfatizó que “el sistema tributario argentino debe ser reformulado, para que sea simple, de manera tal que todos puedan saber lo que tienen que pagar y fácil para controlar, para que la evasión sea nula y los impuestos sean más bajos”.