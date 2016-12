El 2016 fue un año de gran crecimiento para el Club Andino San Luis

“Luego de un tiempo de organización y consolidación del club el año pasado se inició la etapa de apertura hacia la comunidad, fomentar en la misma nuestros objetivos que son el contacto con la naturaleza, la vivencia que produce en cada uno el ir a las sierras y ese camino se consolidó con firmeza en este 2016 que fue puro crecimiento para el Club Andino San Luis…”, explica Mauricio Bernardo Bianchi, Presidente del grupo de montañismo puntano, y agrega que “…nos quedamos sólo con algunas caminatas sino que incorporamos este año charlas abiertas sobre montañismo y talleres de iniciación a la actividad y una inserción en la comunidad de montaña de Argentina con la participación de nuestros socios en Encuentros Nacionales y salidas a la Cordillera conjuntamente con otros clubes del país…”.

El pasado 17 de noviembre el Club Andino San Luis cumplió su 3er aniversario consolidando en tan poco tiempo un crecimiento que lo llevó de los 13 socios fundadores a los más de 70 socios activos que hoy lo integran y ese crecimiento e incorporación de nuevos miembros a la actividad de montaña contribuyen a que una comunidad que vive el pie de las sierras comience a vincularse mucho más con la misma transitándola, cada uno a su ritmo, pero entendiendo que no se puede amar y defender lo que no se conoce y que el vínculo con la naturaleza es sanador, integrador y bueno para la salud física y mental. “Se ha dado la paradoja que lugares de los Comechingones son más

conocidos por los turistas que por los propios habitantes de la región…”, señala Luciana Arrieta, actual Secretaria del Club y pone de ejemplo que “…fuimos a un lugar como el Salto del Tigre y estando allí descubrimos que la gran mayoría de los que estábamos nunca habíamos ido a ese lugar tan difundido entre los turistas y que incluso siendo

nativos de la región no conocíamos!”.

Capacitaciones, charlas y encuentros

El Club Andino San Luis tiene por fin formar montañistas y que los mismos decidan cual es el nivel que desean alcanzar y para ello ha ido organizando diversas actividades para que se capaciten y conozcan sobre el ambiente de la montaña en sus diversas manifestaciones, se ha concretado este objetivo a través de charlas abiertas sobre expediciones e historias de montañismo y a través de talleres de primeros auxilios, orientación, vestimenta y equipamiento.

También al menos una docena de socios del club han participado de Encuentros Nacionales de Montaña celebrados este año en Alta Gracia (Córdoba), Fiambalá (Catamarca) y Barreal (San Juan) siendo además su Presidente Mauricio Bianchi- expositor sobre un tema que es referente nacional “el acceso a las montañas”.

Sobre esta temática el Club Andino San Luis ha encabezado presentaciones y acciones concretas contra restricciones al acceso en diferentes lugares del país, inclusive brindando opinión -la cual fue receptada positivamente- sobre

legislación en la provincia de San Luis.

Salidas en sierras y montañas

Las actividades de montaña se desarrollan en diversos ámbitos de acuerdo a las características de la región ya que no es lo mismo caminar en sierras, en zonas de clima agradable que en cordillera, con efectos de la altitud, ni tampoco es igual hacerlo en verano que en invierno, por ello es correcto referirse a distintas “condiciones de la montaña” más que a distintos tipos de montañas. En la comprensión de esa realidad es que el Club Andino San Luis facilita a los

que se acercan al mismo a que decidan, conforme sus intereses, posibilidades, capacidades y objetivos que niveles desean alcanzar o que regiones desean conocer. Hay así personas que desean caminar por su zonas con pocas

dificultades y otras que desean crecer en la actividad y expandir sus horizontes, el objetivo del Club es que cada uno pueda desarrollar sus potencialidades y deseos. En ese contexto y entendiendo que el crecimiento personal es un proceso que requiere preparación se realizaron en el año gran cantidad de salidas en la zona serrana y algunas en la cordillera de los Andes.

Durante 2016 se realizaron nada menos que 14 caminatas abiertas en las sierras puntanas, sin repetir ningún recorrido, y se estableció un esquema de una salida mensual fija y otras que surgen de inquietudes de socios, fue así que hubo caminatas en cuestas serranas de uso histórico, remontando cursos de arroyos y sus piletones naturales y artificiales, en el filo serrano y caminatas familiares con participación de niños.

Además se realizaron tres salidas a la cordillera, en Mendoza, Catamarca y San Juan y varios socios generaron sus propias actividades por las cuales el Club Andino San Luis estuvo presente en las tres mayores alturas serranas del país: el cerro Tres Picos (1452 mts en Buenos Aires), el cerro de las Ovejas (2293 mts en San Luis) y el cerro Champaquí (2790 mts en Córdoba).

Algunos socios también realizaron salidas en bicicleta uniendo en algún caso San Luis con Santa Fe y en otro caso un cruce cordillerano de Chile a Mendoza.

El Club Andino San Luis incentiva la propia iniciativa de quienes desean crecer en las actividades de montaña, pues el espíritu de superación y el disfrute de trazarse fines e intentarlos, y mejor aún, lograrlos, es la propia esencia de

la actividad.

“Para el próximo año está proyectado ahondar en las actividades ya generadas e incorporar nuevas acciones, especialmente en capacitaciones y adquisición de equipamiento, hay muchos objetivos…” señala Mauricio Bernardo Bianchi y destaca que “…como decimos en la montaña, una larga jornada se inicia con el primer paso y nuestro Club ya ha comenzado a caminar pero tenemos mucho por delante…”.

“Puede sumarse al Club Andino San Luis cualquier persona que lo desee, aunque no tenga nada de experiencia o

sea el más experto de todos…”, expresa su Tesorera, Jésica Castro y aclara que “…sólo tiene que compartir los mismos objetivos de compañerismo, respeto por el medio y las culturas, cooperativismo, gratuidad y, por supuesto, amor por las montañas y la naturaleza. Cualquier persona que comparta estos objetivos, sin importar su edad, sexo, raza o credo, puede ser miembro…”.

Quien quiera sumarse al Club Andino San Luis simplemente tiene que comunicarse con nosotros por alguna de estas formas y le explicaremos las alternativas:

Correo electrónico: clubandinosanluis@gmail.com

Web: www.facebook.com/clubandinosanluisoficial