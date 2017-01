“Mejoremos la democracia en San Luis”

Desde hace varios meses el gobernador, mandato cumplido, Claudio Poggi y sus compañeros y seguidores han intentado incansablemente presentar todos los papeles necesarios para la creación y reconocimiento del partido político Avanzar. Es un juez quien traba ya casi hasta por medios incomprensibles la aprobación del partido, hasta el mismo Presidente de la Nación Mauricio Macri, está al tanto del tema y respaldó a través del Ministro del Interior, Rogelio Frigrerio.

Un partido que cuenta con el aval de más de 50mil de puntanos, partidos y movimientos que lo apoyan, y hace más de un mes tiene presentadas antes el juez Ruta, la afiliaciones necesarias para cumplir con los requisitos “que proscripción no sea un herramienta para dañar la democracia de nuestra provincia”.

El partido a nivel nacional tuvo que cambiar de nombre por la prestación de un partido llamado “Avancemos”, al que le respondieron cambiando el nombre a Avanzar San Luis, cosa que en nuestra provincia no sucedió, no se entiende como pueden seguir dilatando los tiempos y con esto coartar la no participación de este partido en la elecciones de este año, eso sería un gran atentado a la democracia de nuestra provincia, por eso es que le pedimos al juez que cumpla con su función, trabaje para que en San Luis haya democracia y deje intentar “proscribir” al partido Avanzar.

Atte. Bartolomé Abdala Presidente del PRO San Luis, Carlos “Charly” Pereira Apoderado, Federico Fonzar, Pte Departamento Perdernera, Olguín Héctor Pte. Dep. Belgrano, Piombo Wilmar Daniel Pte. Dep. Chacabuco, Gutiérrez Juan Manuel Pte. Dep. Príngles, Perossa Ana Cristina Pte. Dep. Ayaucho, Asambleistas, Ortíz Salomón Laura, Pereira Marcela Beatriz, Pereyra Claudia, Andreotti Yanina, Etchepare Servando, Almena Carlos, Roberto Servine, Gabriela Ivanna, Flores Pablo Cristian, Piombo María Rita, Ferreyra Vanesa Elizabeth, García Moris Aldana Anahí, Torres Verónica Andrea, Varas Daniel, Jesús Ostertag, María Ofelia García, Mouro Carlos, Alberto Pérez, María Elvecia, Dirigentes, Otoniel Pérez Miranda, Daniel Rodriguez Saá, Augusto Ortiz, Adres Forgione, Ángel Ruiz, Federico Ojeda, Mariano Chávez, Gabirel Guerrini, Edgardo Meloni, Marcelo Salinas, Tomás Sarmieto, Néstor Lucero, Marcos Gatica, Federico Velázquez, Andrés Meloni, Mariano Desprez, Guillermo Porrini, Sonia Reymond y militancia, apoyando la creación del partido Avanzar y de cualquier partido que quiera participar en elecciones.