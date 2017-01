La situación de la Industria en San Luis ¿La mejor interpretación actoral de Rodriguez Saa?

Durante fines del 2016 y principios del 2017 a los sanluiseños nos toco ver como algunas industrias cerraban sus puertas o, en su mayoría, se trasladaban a otras provincias del territorio nacional.

Ante esta realidad, el gobierno de la provincia, fiel a su costumbre de no hacerse cargo, apunto todos sus cañones al gobierno Nacional, responsabilizando a este de manera exclusiva por esta situación.

Ahora bien, la pregunta que debieramos hacernos quienes habitamos esta provincia es, ¿Cuál es el rol del Gobierno Provincial ante esto? ¿Se ocupa el gobernador de la Industria de San Luis?

Luego del régimen de Promoción Industrial otorgado por el Gobierno Nacional en la década del 80 a la Provincia de San Luis, hubo, al menos, tres grandes crisis con las Industrias que se radicaron en la provincia.

La primera de ellas tuvo que ver con un gran número de establecimientos fabriles que cerraron sus puertas debido a la simple razón que jamás fue la intención de estas radicarse en la Provincia, fueron las denominadas fabricas con rueditas, y aquí cabe preguntarse, si estas empresas no tenían como fin la radicación definitiva ¿Con que intenciones le emitió el Gobierno de la Provincia los Decretos de Promoción Industrial a las mismas?

La Segunda de estas crisis, en la que también cerraron sus puertas un número considerable de fábricas tuvo que ver con una sucesión de crisis Internacionales a las que la Argentina en su conjunto no fue ajena.

La tercera crisis es a la que asistimos actualmente, en la que han cerrado sus puertas en nuestra provincia algunas Industrias y que, más allá de algunas políticas implementadas por el Gobierno Nacional, tiene que ver, fundamentalmente, casi en la mayoría de sus casos, con una falta de inversión en nuevas tecnologías de las propias empresas, algunas de las cuales muchas veces estuvieron al borde del cierre, y ya se preveía que no iban a superar el momento en el que estaban inmersas, decidiendo ante esto radicarse en otras provincias donde los beneficios fiscales y para la producción son mayores que los que les ofrece San Luis, al punto tal que estas empresas si invirtieron en nuevas tecnologías en las plantas que tienen en otras provincias del País.

Pero esto solo constituye una parte del desinterés del gobierno provincial, un gobierno que, ante un futuro promisorio de la agroindustria, opta por aprobar leyes que perjudican al sector agrícola, lo que provoco incluso la reacción de los productores quienes se manifestaron en contra de estas medidas en los últimos días del año 2016. ¿Es entendible que ante esta posibilidad de la agroindustria el Gobierno se ocupe de aprobar leyes que perjudiquen la producción agrícola en lugar de fomentarla?

Por otra parte también vemos como, mientras en otras provincias se otorgan beneficios referidos al consumo de electricidad y gas para la inversión industria, en San Luis, aun siendo las familias del poder dueños de la distribución de energía eléctrica y de gas, no han promovido una política diferenciada de cuadros tarifarios para la industria en pos de garantizar las nuevas inversiones y la continuidad de las ya existentes. Y siguiendo con lo referido a la energía también debemos preguntarnos ¿Por qué San Luis no tiene una marcada política de promoción y Beneficios para la implementación de energías Renovables? ¿Será que quizás para el Gobierno Provincial sea mas Importante la recaudación de Edesal o Ecogas que brindar claros beneficios a las Industrias en temas energéticos?

Asimismo también llamo la atención la marcada y férrea oposición del Gobierno de la Provincia a la modificación del Impuesto a las Ganancias, el Gobernador afirmaba que la provincia perdería 350 millones de pesos, sin percatarse que con esta modificación ingresaban al circuito económico formal de la provincia una suma de dinero mucho más considerable. Solo a modo de ejemplo, si consideramos que con la elevación del mínimo imponible del impuesto a las ganancias el 30% de los empleados de fábrica fuesen alcanzados por la nueva Ley, a un promedio de 5000 pesos mensuales que ya no se le devengarían de la masa salarial de cada uno de ellos, significaría un ingreso al circuito económico de 540 millones de pesos, 200 millones más que la perdida a la que hacía referencia el gobernador. ¿No es considerablemente llamativo que el Gobernador no haya sacado esta simple cuenta? ¿O será que para él es más importante el ingreso directo de los 350 millones que el ingreso de 540 millones al circuito económico de la Provincia?

La Industria de San Luis aporta el 40% del producto Bruto de nuestra Provincia, hoy el sueldo promedio en el sector industrial es de $ 20.000, en la ciudad de Villa Mercedes hay 8000 empleados de fábrica, es decir que mensualmente la industria inyecta en salarios unos 160 millones de pesos, por su parte, en la ciudad de San Luis la cantidad de empleados fabriles asciende a los 20.000 con lo que en salarios mensuales el número asciende a los 400 millones de pesos. Es decir que por año la Industria deja 5.000 millones de pesos en la economía de quienes habitan esta provincia, un número que se incrementa mucho más si consideramos aquellas actividades que de manera indirecta dependen de la Industria Fabril, por ejemplo transporte a los establecimientos, servicios que estas consumen, etcétera.

Conociendo estos números valdría preguntamos ¿Es serio que el gobierno de la Provincia de San Luis no haya generado en años políticas de Estado que garanticen la Inversión constante de las industrias ya existentes o que promuevan la radicación de nuevos establecimientos?

Pero claro la culpa siempre es del otro. Una vez más asistimos a este papel de victimización que asume un profesional del teatro con el fin de cargar con culpas que muchas veces son propias del Gobierno provincial trasladándolas al Nacional. Distrayendo de esto modo el desgobierno de San Luis, que no solo tiene que ver con la carencia de políticas para la Industria, sino también en las áreas de educación, salud y seguridad.

Elena Pastor – Diputada Provincial Depto. Pedernera – UCR Cambiemos.