Yoni Barros no pasó la revisión médica y se suspendió la pelea

Antes de la ceremonia del pesaje de la pelea que iban a disputar por el titulo mundial pluma de la FIB se anunció que el combate se suspendía porque el boxeador argentino Yoni Barros no había pasado la revisión médica. Para la organización al mendocino se la detectó en el análisis de sangre Hepatitis C. El equipo que acompaña a Yoni Barros, sobre todo el promotor Osvaldo Rivero y su entrenador Pablo Chacón exigían que se le hiciera una contraprueba, para ello debían ir hasta otro laboratorio, pero “como los tiempos no daban” se decidió la suspensión del combate.

La Comisión Atlética de Nevada – quien tomó la decisión- habló de los problemas en los análisis de sangre del natural del Barrio Lihué, pero en su entorno dicen que quisieron embarrar la cancha, que todo es muy raro, que exigirán que la pelea se reprograme para más adelante, pero que habrá acciones judiciales, porque no se les permitió hacer una contraprueba en otro laboratorio.