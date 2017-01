El otro Mundial 78

El titulo conseguido por Argentina en el Mundial de Hockey sobre patines de 1978 despertó en San Juan una euforia que nada tuvo que envidiarle al festejo que poco más de cuatro meses antes había conseguido el futbol.

” Entonces tenía 18 años, estudiaba el profesorado de Educación Física, donde ni se hablaba de política, los otros muchachos trabajaban o vivían para el hóckey, asi que desconocíamos totalmente el tema de los desaparecidos o las atrocidades de la dictadura militar. Además, como el hockey no era un deporte masivo en el pais, tampoco a ellos les interesa demasiado. No hubo ningun tipo de presión” – se sincera Julio Briones arquero del equipo campeón que no sufrió como sus colegas del futbol haber recibido el rótulo de “campeones de la dictadura” .

Le brillan los ojos a Briones, mendocino como Rubio y Maldonado, al recordar la involvidable noche del 11 de noviembre del 78, cuando tras vencer a España por 3 a 1 conseguían para Argentina el ansiado título junto a los sanjuaninos Aguero, Andino, Coria (despues DT de la Selección) y los hermanos Raul y Daniel Martinazzo, los porteños Trivisono y Peña y la conduccion técnica de Santos Alvarez.

” Fue mi primer mundial y el recuerdo más hermoso es el Parque de Mayo colmado, y que para llegar desde la concentración, el micro lo hacía a paso de hombre, porque la gente ocupaba todas las veredas, saludandonos a nuestro paso” recuerda.

De eso no se habla.

– “Algo de eso hubo, pero prefiero no tocar el tema” dice Briones, quien estuvo ausente en el partido final “por decisión táctica” aunque aún se comente que declaraciones suyas hechas dias antes en Mendoza obraron como un pase de factura, aunque mas tarde en la charla reconozca que no ser sanjuanino y llegar a la Seleccion es mayor mérito, cuestionamiento domestico que no ha perdido vigencia.

– “Hubo un antes y un despues de ese Mundial, fue una bisagra en el hockey porque a partir de alli muchos jugadores comenzaron a emigrar a Europa y tuvo difusión nacional” dice. Si bien la prensa los premió con el Olimpia de Oro, como reconocimiento tardío, antes, despues y aún hoy este deporte solo prendió en San Juan y Mendoza.

El año del deporte olímpico.

– “Además de la vuelta olímpica en el Monumental, con Passarella alzando la Copa ante Holanda, fue campeón el mendocino Corro en boxeo… ah… Boca tambien con el mendocino Felman, pero yo soy de River” – dice sonriendo Briones quien agrega: ” Hasta casi tuvimos un Papa argentino.

Menotti y el Gordo Muñoz

– ” Estuvimos concentrados durane un mes en San Juan, con médicos, sicólogos… Era la primera vez que la Selección concentraba. Quince días antes del Mundial, el plantel escuchó en un hotel de Mendoza durante una hora y media a Cesar Luis Menotti, flamante campeón mundial. Despues de la charla con el “Flaco” salimos convencidos de que ibamos a ser campeones” dice Briones. ” El Gordo ( Jose María) Muñoz fue a transmitir la final. Cuando la gente lo reconoció comenzó a vivar su nombre, entonces se sacó la camisa, debajo tenía la camiseta argentina. La ovación fue impresionante. También la lluvia de papelitos, y si bien discutió con Clemente por ese tema, la emoción le habrá hecho darla la derecha al personaje de Caloi.

Por la Gloria

– “En ese Mundial jugaron Libramento en Portugal, Nogué en España, Martinazzo para nosotros, los mejores jugadores de la historia. La experiencia fue maravillosa, aunque personalmente me rindo ante el talento innato de Panchito Velazquez, lo más parecido a Maradona en lo suyo” dice Briones … “Nosotros jugamos gratis, hasta en la actualidad el jugador que llega a la Seleccion juega por amor a la camiseta.

Esta nota escrita el viernes 24 de octubre de 2003, tiene este último concepto de Briones, el mendocino arquero de la Seleccion campeona mundial de hockey sobre patines en el 78…. – ” No hice plata, pero se que marqueé el camino para los arqueros de la provincia. Sigo ligado al hockey y más de una vez cuando me preguntan el apellido, inmediatamente la gente recuerda que fui el arqueo del primer campeón que dio Argentina en hockey” ….

La Campaña del Campeón

Belgica 11 a 1 / Italia 3 a 1/ Mozambique 18 a 1/ Alemania 3 a 2/ Australia 10 a 0/ Brasil 2 a 0/ Portugal 2 a 2/ Chile 3 a 1/ Estados Unidos 8 a 0/ Japon 18 a 0/ España 3 a 1.

Argentina jugó 11 partidos, terminó invicto, ganó 10 partidos y empató uno, con 78 goles a favor y 9 en contra.

El máximo anotador argentino fue Mario Aguero con 19 goles.

Oscar Zavala