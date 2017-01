Polémica y dudas: La contraprueba le dio negativo a Yoni Barros

Apenas conocidos los resultados realizados en un laboratorio privado, que daban Negativo, la esposa de Jonathan Barros explotaba de felicidad dando la buena nueva a través de las redes sociales y sintetizando lo que todos priorizamos: La salud de Yoni. El púgil mendocino no tiene hepatitis C.

Vamos para atrás, recordemos como se precipitaron los acontecimientos: El viernes, una hora antes del pesaje de los boxeadores ( Yoni iba a combatir por el titulo mundial pluma Federación Internacional de Boxeo – FIB- ante el galés Lee Selby que se encontraba en Estados Unidos desde hace dos semanas, allí se informó que según la comisión atlética de Nevada (la pelea iba a ser en el imponente MGM de Las Vegas) que el combate se suspendía porque al púgil mendocino, en los análisis de sangre se le había detectado hepatitis C. El mundo se le vino abajo, no solo al boxeador y su familia, sino tambien a su entorno que viajó a Las Vegas, su entrenador Pablo Chacón, que ya tuvo dificultades con su visa, y viajó despues que Yoni. El promotor Osvaldo Rivero fue cauto en cuanto a la decisión de abrir una instancia judicial, primero había que saber sobre la salud de Yoni, algo que realmente sorprendia, porque no habia tenido problemas hepáticos, y sobre todo porque no les permitieron hacer una contraprueba.

Como seguirá esto?…hay que tomarse tiempo y esperar….. lo más importante es la salud del boxeador, que de haber tenido hepatitis C, no solo hubiera tenido que dejar la practica activa del box, sino tambien problemas a resolver de inmediato por su salud. El interregonte es que pasó realmente, tal vez sea fácil hablar de una mafia del boxeo, culpar a la Organización ( no se defiende a ella, solo que hay que aclarar que la Comisión Atletica de Nevada, en principio es un ente gubernamental, que el boxeo en Las Vegas, es tan normal como los casinos, el juego, los cabarets, y que goza de cierta reputación. Hubo un error gravísimo, una equivocación que produjo dolor y angustia, no solo por la cancelación de la pelea que ya de por sí es una frustración, sino tambien se jugó con algo tan íntimo, tan personal, tan relevante como la salud de un ser humano.

En principio la FIB tiene 30 días para reprogramar la pelea, ya que fue cancelada por su supuesta enfermedad que Barros no tiene. Seguimos con la cautela, pero con sospecha, sobre que fue lo que realmente pasó, y más allá de la situación incómoda, dolorosa, nos alegramos por la salud de Jonatan Barros.