Ocurrió un 29 de enero en el mundo del tenis

29 de Enero de 1918 – Nació en Rosario, Mary Terán de Weiss. Fue la primera tenista argentina en lograr reconocimiento internacional. La dictadura militar impuesta por Revolución Libertadora de 1955 la persiguió implacablemente por ser peronista. Debió vivir años exiliada en Europa, donde ganó más de 50 torneos. El 08/12/1984, a los 66 años, se suicidó en Mar del Plata, arrojándose por una ventana desde un séptimo piso.Ocurrió un 29 de enero Maria Luisa (Mary) Terán de Weiss, primera argentina en alcanzar los primeros planos del tenis mundial, se impuso en 832 internacionales y obtuvo varias veces el Torneo del Río de la Plata. Ganó dos medallas de oro y una de bronce en los Primeros Juegos Deportivos Panamericanos disputados en Buenos Aires en 1951, siendo una de las grandes figuras de este torneo. En esta época fue considerada una de las mejores 20 tenistas del mundo. Sus buenos rendimientos en las canchas de tenis la llevaron a ser número 1 de la República Argentina durante cinco temporadas: 1941, 1944, 1946, 1947 y 1948. Simpazante peronista, a partir de la dictadura de la “Revolución Libertadora” fue perseguida por sus ideas políticas, se le prohibió toda participación deportiva en el país y debió refugiarse en el extranjero.16 de septiembre de 1955 es derrocado el gobierno democrático de Juan Domingo Perón. Por ese entonces Mary Terán de Weiss estaba jugando el Abierto de Alemania Occidental. La Asociación Argentina de Tenis, intervenida, envió un telegrama a la Federación Internacional. En el escrito se pedía la exclusión de Mary Terán de Weiss de toda competencia organizada por la principal entidad tenística a nivel mundial. Como era de esperar, la petición fue rechazada. Se consideró que había una persecución política y que además el improcedente pedido atentaba contra el espíritu del deporte. Mary comenzó a ser perseguida como consecuencia de sus ideales políticos.Exiliada en España, continuó con su carrera en tierras europeas, pero sus éxitos no eran difundidos en la República Argentina. Reinstaurada la democracia en Argentina, Mary retornó a la tierra que la vio nacer en 1959, bajo la presidencia de Arturo Frondizi. La rosarina había cosechado sendos éxitos en Alemania, Austria, Escocia, Filipinas, India, Irlanda, Pakistán, Suecia y Turquía. Sin embargo, su regreso no fue el imaginado. El Club Atlético River Plate, a través de su presidente Antonio Vespucio Liberti, fue la única institución deportiva que le abrió sus puertas para que Mary pudiese volver a competir en su país. Lo triste de esta situación era que, una vez programados los partidos, sus rivales no se presentaban a jugar, impidiendo de esta manera la sumatoria de puntos para el ranking nacional.

I gnorada por los gobiernos, los medios de comunicación y las organizaciones deportivas y afectada por una aguda depresión, acabó con su vida en la ciudad de Mar del Plata un 8 de diciembre de 1984. El 8 de noviembre de 2007, gracias a la Ley 2502 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la gran tenista rosarina tuvo su reconocimiento. El estadio de tenis que se había construido en Parque Roca un año antes, el más grande de Sudamérica, fue denominado Mary Terán de Weiss.