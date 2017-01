San Luis: le robaron la moto del corralon municipal

Inspectores Municipales le secuestraron la moto a Andrés Pascuali en el mes de diciembre porque circulaba sin la licencia de conducir. Hoy cuando se presentó en el corralon de la Dirección de Tránsito, con la documentación y la constancia de haber pagado la multa, su moto no estaba y nadie puede decirle que pasó con ella. Se trata de una Yamaha 125 modelo 2011 patente HKU 394, color azul.

Pascuali sostuvo que los primeros días de diciembre perdió su Dni y la licencia de conducir, “fue un día jueves y como tenia que trabajar no pude ir a hacer la denuncia. El viernes me fui a la concesionaria de Yamaha a realizarle el service a la moto y me paro un control de tránsito y me la secuestraron por no tener la licencia”.

“Como tampoco tenia el documento, tuve que hacerlo, esperar que me llegará para recién iniciar el trámite de la licencia y eso me llevo mucho tiempo asíque recién hoy tuve toda la documentación. Pague la multa y me dieron el oficio para retirarla. Cuando llegue me hacen el papel para que firmará y me la entregaban, pero la chica me dice ‘no lo firmes, vamos a verla así firmas conforme’. La sorpresa fue que cuando fuimos a buscarla en la playa del corralon, la moto no estaba” indicó Andres.

“Estuve un rato ahí buscándola, éramos siete buscándola y la moto no está. No es una moto pequeña que puede pasar inadvertida. Uno de los empleados me decía que volviera mañana que me la iban a buscar bien. También llego un tal Leandro, creo que es el jefe, y me dijo que el no podía darme una explicación de lo sucedido porque el sabe lo mismo que yo. Lo que llama la atencion es que para sacarla del corralon tienen que pasar por el lado de la oficina” remarcó el joven.

Según el propietario, la motocicleta esta valuada en unos 32mil pesos, tiene llantas Baez de rallos, amortiguadores regulables, otro caño de escape, que no es el original de fabrica y alarma X28.