Se presentó oficialmente la 41° Vuelta Ciclista de Mendoza

A casi una semana de su inicio, está todo listo para que la Vuelta de Mendoza 2017 comience a rodar por todas las regiones de la provincia. Organizada por la Asociación Ciclista Mendocina, se llevará a cabo desde el 11 al 19 de febrero, con un prólogo y ocho etapas.

Además, el pelotón estará compuesto por más de 20 equipos, entre los que destacan Selecciones Nacionales, formaciones Continentales y escuadras locales e internacionales, que deberán recorrer 992 kilómetros.

En la conferencia se hizo presente Federico Chiapetta, el subsecretario de Deportes; el presidente de la Asociación Ciclista Mendocina, Fernando Lanzone; el comisario general Jorge Quiroga; y uno de los referentes del pelotón, Alejandro Durán”.

“Queremos mejorar la Vuelta año a año. Con mucho esfuerzo, hemos podido cumplir con los mendocinos del Sur y llevar la carrera hasta allá”, dijo Chiapetta, sobre el regreso de la prueba a las rutas sureñas. “Preferimos ir avanzando de a poco, cumpliendo las promesas y mejorar año a año. La Vuelta volverá a ser lo que fue”, añadió el subsecretario, quien ya trabaja en un plan para dar más oportunidades a los deportistas y fomentar las bases.

Por su parte, el “Tordito” Durán, expresó: “Estoy ansioso, queremos hacer un buen papel y que la Vuelta se quede en Mendoza”. Ahora en las filas del Shania, será su sexta participación en la cita más importante de los mendocinos. “Desde los 18 que corro, no me he perdido ninguna Vuelta. Mis ilusiones siempre han sido ganarlas. Para esta edición, he hecho una muy buena preparación, para demostrar mis dotes ciclistas y dejar lo mejor sobre la bici”, concluyó.

Cronograma: – Presentación por equipos: Cerro de la Gloria, el 11/2 a las 16.30 horas. – Prólogo (11/2 a las 17:45 horas): Velódromo Provincial, Parque Gral. San Martín.

– Etapa 1: (12/2 a las 15.30 h.): San Carlos – Tupungato – Tunuyán – Manzano Histórico (136 kilómetros) -Etapa 2: (13/2 a las 15.30 h.): San Rafael – General Alvear (186 kilómetros) -Etapa 3: (14/2 a las 15.30 h.): La Paz – San Martín (150 kilómetros) -Etapa 4: (15/2 a las 15.30 h.): Luján de Cuyo – Maipú (150 kilómetros) -Etapa 5: (16/2 a las 15.30 h.): Monumento Canota – Villavicencio (17 kilómetros – CRI) -Etapa 6: (17/2 a las 15.30 h.): Campo Histórico El Plumerillo – Guaymallén – Godoy Cruz (140 kilómetros) -Etapa 7: (18/2 a las 9.30 h.): Uspallata – Las Cuevas – Cristo Redentor (93 kilómetros) -Etapa 8: (19/2 a las 16.30 h.): Junín (120 kilómetros)