El sábado en San Juan: El Verdinegro ante River

Cuando parece que el futbol no comienza el 3 de marzo como entusiastamente anunciaron algunos dirigentes, los planteles juegan partidos amistosos, y si es el interior (promesa de buenas recaudaciones, mejor) Y este sábado desde las 22 el Verdinegro, me medirá ante River Plate en el Estadio del Bicentenario de Pocito.

Las entradas se venden via Ticket, pero desde el sabado se podrán comprar en los horarios de 9 a 12.30 y de 17 a 20.30. El dia del partido en el horario de 9 a 13 los hinchas (si es que quedan) podrán comprarlas de 9 a 13.

La popular costará 200 pesos y 100 para los menores. La Platea Este de River tendrá un precio de 400 pesos y la Platea Alta 550.

La Platea Baja Sur para hinchas de River costará 700 y la Platea Norte de San Martín también. La más cara es la Platea Central que saldrá 950 pesos.