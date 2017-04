San Luis: Se agudiza el conflicto entre el Circulo Medico y DOSEP

El Circulo Medico adopto la medida de cobrar $100 de plus a los afiliados a la obra social. Desde DOSEP le piden a los afiliados que no paguen el plus.

A fines de la semana pasada el Circulo Medico de San Luis emitió un comunicado de prensa en el cual solicitaban a la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) que se actualizaran los valores de las prácticas y consulta médica para evitar medidas que afectaran a los afiliados.

Dentro del mismo comunicado planteaban una deuda que la obra social mantendría con algunos profesionales, y manifestaba que están esperando que se los llame a una reunión ya que se estaban esperando los anuncios del Gobernador (el 1 de Abril) en la apertura de sesiones de la Legislatura, para volver a las negociaciones.

Finalmente ayer, el presidente del Circulo Médicos de San Luis, Enrique Miranda, ratificó la decisión adoptada por la institución de cobrar un plus de $100 y solicitan que se aumente en relación al incremento salarial de la administración pública.

La directora de la obra social, Gladys Bailac de Follari, recomendó a los afiliados a no pagar el plus, y que en caso de hacerlo, se le pida al profesional que le emita la factura o el recibo correspondiente.

Bailac sostuvo que esta esperando una propuesta por parte del Circulo Medico en la que se informe como se mejoraran las prestaciones que la entidad le presta a la obra social, ya que considera que no están acorde a lo que se les esta pagando y que se busca desde DOSEP es que se mejore el servicio a los afiliados.

La funcionaria explico que el 80% de los ingresos a la obra social se van a otras provincias como Cordoba, Buenos Aires y Mendoza porque el sector privado no invierte en la provincia y hay especialidades que no están, y que las enfermedades más complejas deben ser tratadas en otro lugar con un costo alto para la obra social. Además, que se esta investigando a algunos profesionales que emiten mas de 700 recetas mensuales, algo casi imposible de realizar en tan corto periodo de tiempo.

Bailac sostuvo que las clínicas privadas, sanatorios y consultorios externos son “DOSEP dependientes” ya que la obra social de estado es la que mas les paga por las practicas y consultas, y es la que mayor cantidad de afiliados tiene en la provincia.