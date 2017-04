Germán Lauro fue la figura excluyente del Torneo Vendimia de atletismo

Con gran éxito se desarrolló una nueva edición del Torneo Vendimia de atletismo en la pista sintética de la Villa olímpica enclavada en el predio del Estadio Malvinas Argentinas.

Cerca de 500 atletas de diferentes puntos del país le dieron vida al clásico certamen que organiza la Asociación Mendocina de Atletismo y que en esta oportunidad contó con la fiscalización de la Confederación Argentina de Atletismo.

El bonaerense Germán Lauro -sexto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en lanzamiento de bala- fue la máxima figura del certamen que se disputó en Mendoza. Lauro, quien cumplió hace pocos días 33 años, ganó la medalla de oro con un registro de 19.24.

“Estoy conforme porque fue positivo haber estado arriba de los veinte metros nuevamente ya que el año pasado es algo que me costó mucho”, contó el oriundo de Trenque Lauquen apenas bajó del escalón más alto del podio.

Lauro necesita alcanzar la marca de 20,50 exigida por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) para clasificar al Mundial de Londres, Inglaterra, que se realizará del 4 al 13 de agosto.

Otro que brilló en el Vendimia fue el sanrafaelino Nicolás Flores. El sureño habló de la carrera ganada donde destacó: “fuimos al torneo y estaba un poco nervioso porque siempre hay un poco de nervios en cada una de las competencias que corremos. Pero mi papá, Juan Carlos, me habló y me dijo que estuviera tranquilo que para eso había entrenado todos los días y después fue sólo correr con todas las ganas y fuerzas que tenía”.

En cuanto a cómo se dio esta oportunidad explicó: “todo se dio por Florentino Correas, mi entrenador. Él me propuso ir a este torno y me dijo que tenía que correr la prueba de 800 metros la cual es la prueba de pista que más he corrido; le dije que sí y con el apoyo de mis viejos todo salió a la perfección”. Contó el atleta de tan sólo 17 años.

Estos son algunos de los ganadores del certamen.

Modalidad Nombre Procedencia Categoría registro

Bala Germán Lauro Buenos Aires mayores – varones 19.24

Disco Germán lauro Buenos Aires mayores – varones 56.94

Jabalina Adrián Ríos Santa Fe mayores – varones 55.32

Jabalina Yohana Arias Buenos Aires mayores – femenino 47.27

Disco Soledad Cabral San Luis mayores – femenino 17.58

Martillo Ivone Díaz Mendoza U16 – damas 37.96

Disco Ivone Díaz Mendoza U16 – damas 20.40

Bala María Fernanda César Río Negro U16 – damas 09.98

Salto en largo Agustina Martínez Mendoza U16 – damas 04.98

Salto en alto Agustina Martínez Mendoza U16 – damas 01.45

80 metros Pilar Noguera Santa Fe U16 – damas 10.6

200 metros Pilar Noguera Santa Fe U16 – damas 27.99

Jabalina José Rodríguez Mendoza U16 – varones 39.09

Disco Luciano Pitón Mendoza U16 – varones 39.36

Bala Luciano Pitón Mendoza U16 – varones 10.73

Largo Facundo Nicolás Lana Mendoza U16 – varones 05.46

600 metros José Rodríguez Mendoza U16 – varones 01.41

80 metros Facundo Nicolás Lana Mendoza U16 – varones 09.08

Disco Celina Stuppa Córdoba U18 – femenina 39.07

