José Nebot aspira a ser el nuevo presidente del ciclismo en Mendoza

Tuvo la iniciativa. De eso no existe ningún tipo de dudas y se lo valora por ello. Pensó y ejecutó la decisión de abrir filas para tratar de mejorar el ciclismo y enarbolar la bandera de ordenar y encausar una lista opositora que lo contraponga a la actual conducción que encabeza Fernando Lanzone en la Asociación Ciclista Mendocina.

No habla mal de su oponente (no tengo argumentos para ello, aclara) y como bandera promulga nivelar, de manera urgente, la actualidad del ciclismo provincial acorde a su rica e insoslayable historia.

José Nebot es el nombre y el hombre que luego de muchos años ha puesto en el tapete de las consideraciones la discusión por un deporte tan apegado al sentimiento mendocino. Una discusión apasionante que va in crescendo a pasos agigantados.

Los comisarios deportivos Germán Baigorria, Jorge Morgante y Jorge Pérez, los ex ciclistas Javier Saavedra, Gustavo Alaria, y Rubén Antonio Pegorín, y los periodistas Alfredo Olmedo y Jorge Márquez estuvieron presentes en esa reunión de consenso efectuada en el departamento de Guaymallén.

“Estamos trabajando con un grupo importante de gente para ver si podemos sacar el ciclismo adelante. Hace más de dos años que trabajamos en este proyecto. Nuestra idea es renovar la actividad.

No podemos continuar como estamos. Hay que trabajar con el semillero” asevera el dirigente del Valle de Uco.

“Hay referentes importantes, ciclistas con mucha historia que se han sumado a este proyecto renovador. Rubén Antonio Pegorín, Javier Saavedra, Gustavo Alaria son algunos de esos referentes histórico de nuestro ciclismo que también quieren mejorar la realidad que nos muestra hoy por hoy nuestro deporte” explica el padre de Miguel Nebot, ciclista que en más de una ocasión vistió la casaca del seleccionado nacional.

A la hora de explicar el porqué de esta postura, Don Pepe señala que; “Hace más de una década que el ciclismo mendocino viene en decadencia. No podemos seguir así. Debemos torcer este destino porque si no vamos a desaparecer. He tenido la oportunidad de recorrer todo el territorio nacional y la verdad que pasamos de ser potencia nacional a ser hoy sólo un simple relleno de pelotón. No tenemos recambio y por ello de manera urgente se debe trabajar en el semillero. Debemos formar ciclistas y recuperar el prestigio que alguna vez ostentamos. Debemos crear nuevos dirigentes. Se debe trabajar todo el año. Tenemos un velódromo excepcional y no lo utilizamos como se debe.”

“En Mendoza hablamos de ciclismo sólo cuando hacemos la Vuelta, pero la realidad es muy distinta. Llegó el momento de cambiar y estoy seguro que así será” explicó el candidato a la Presidencia de la Asociación Mendocina de Ciclismo que pugnará por ese sillón ante el representante del oficialismo Fernando Lanzone.