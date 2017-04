Triunfos de Maipú y Gutierrez en el Federal A

Los tres equipos mendocinos del Federal A ganaron en la fecha, al triunfo de Gimnasia el viernes ante Villa Mitre 2 a 0 se sumaron las victorias de Gutierrez y de Maipú. Por la tarde, en una tarde con llovizna y baja temperatura, el “Cele” venció a San Jorge de Tucumán 1 a 0. Por la noche en Río Negro, Maipú venció a Deportivo Roca 3 a 1. Para el cruzado marcaron Berardo, Amaya y Parisi, y para el dueño de casa, que no perdía en su estadio, el “Luis Maiolino” anotó el gol del honor Ortiz. El conjunto naranja no habia perdido desde que es dirigido por Mauro Laspada.

Resultados:

Gimnasia y Esgrima 2 Portillo Alvarenga, Agudiak

Villa Mitre 0

Gutierrez 1 Juncos

San Jorge (T) 0

Deportivo Roca 1 Ortiz

Deportivo Maipú 3 Berardo, Amaya, Parisi.

Principales posiciones:

Zona A – por el primer ascenso-

Unión Aconquija y Agropecuario 13, Gimnasia y Esgrima 12, Defensores de Belgrano y Villa Mitre 8, en las principales posiciones.

Reválida zona A

Maipú 13, Independiente de Neuquén y Rivadavia de Lincoln 12, en los primeros lugares.

Zona B

Gutierrez 14, San Jorge de Tucumán 11, San Lorenzo de Catamarca y Juventud Unida de San Luis 9 en los primeros puestos.

Los próximos rivales de los mendocinos:

Cipolletti de Rio Negro vs Gimnasia y Esgrima

Deportivo Maipú vs Ferro Carril Oeste de General Pico

Desamparados de San Juan vs Gutierrez Sport Club