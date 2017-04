Sale a la luz un derrame tóxico de la Barrick que se desconocía

Al parecer el derrame se produjo en el año 2012 en la mina Pascua-Lama, de Barrick Gold y no se había hecho público. A través de documentos internos de la empresa se supo que destruyó un inmenso ambiente periglacial y está afectando un arroyo y un río con agua ácida.

La prueba del nuevo derrame fue conseguida por el ambientalista Fernando Berdugo y fue dada a conocer por el medio Infobae. No está claro si Barrick Gold lo informó a las autoridades.

Luego de los sucesivos derrames de cianuro y otros metales pesados en la mina Veladero, documentos de la propia minera Barrick Gold muestran un nuevo caso de daño ambiental en la provincia de San Juan, en el proyecto Pascua Lama. Su explotación está frenada por la Justicia chilena por dañar dos glaciares, pero aún así provocó estragos.

El lugar que se ve en las imágenes es el lado chileno de la boca del túnel binacional “Marcelo”, que se construyó para trasladar mineral a la Argentina en el marco del proyecto Pascua-Lama, frenado por la justicia trasandina. Sin embargo, los cálculos de la minera fallaron y, cuando se abrió, empezaron a drenar de las paredes entre 30 y 170 litros de agua por segundo hacia al lado sanjuanino. Los ambientalistas creen que era previsible, porque la zona es un gran ambiente periglacial que Barrick Gold afectó. Pero el problema fue todavía más grave, porque esa agua tenía un nivel alto de acidez, posiblemente por el contacto con el oxígeno del aire, lo que terminó contaminando la zona.

Infobae reveló en enero una serie de reportes de Barrick Gold y una consultora contratada por la minera que confirmaron el impacto ambiental que produjo el agua ácida. La empresa negó los resultados de la investigación, pero ocho días más tarde reconoció un nuevo derrame aguas abajo del túnel y anunció el cierre del túnel.

No obstante, el video sería anterior a ese último derrame de agua ácida, ya que habría ocurrido en plena etapa de construcción del túnel. La persona que lo filtró dijo que fue en 2012, lo cual coinciden con las estimaciones.

“En esa pileta que se ve en el video, Barrick Gold almacenaba los aditivos para perforar la montaña y hacer los agujeros para introducir los explosivos. Los taladros tienen que estar constantemente lubricados y tienen como un sistema refrigerante que va arrastrando toda la porquería, que era depositada en esa pileta. No sabemos qué tipos de aditivos son, pero seguro que no son biodegradables, porque si no, no los depositarían en una pileta”, relató Berdugo a este medio.

Hasta donde pudo averiguar Infobae, la firma está realizando una prueba piloto para intentar sellar el túnel, aunque una fuente calificada informó que unos estudios preliminares dejaron en claro que lo que quiere hacer la minera de capitales canadienses es todo un desafío ambiental, ya que la obra se encuentra emplazada en una zona sísmica y en un gran ambiente periglacial, que además de ser inestable, está protegido por la ley de glaciares. Lo que temen al otro lado de la cordillera es que el agua con un bajo pH, o sea, con un alto nivel de acidez, termine saliendo por el lado chileno.

