Un miércoles atípico de fútbol

Independiente Rivadavia jugará esta noche tal vez el partido más importante de la temporada. Recibe a Central Córdoba el equipo que lo antecede en la tabla de los promedios del descenso, sería un triunfo fundamental para sus aspiraciones de conservar la categoría y además el triunfo que le debe a sus parciales, ya que no ha podido ganar en lo que va del año… pero los hinchas no estarán en la cancha, sino que se han convocado en San Martin y Colón de Ciudad para protestar contra el Gobierno y su decisión de incrementar el costo de los operativos policiales que llevó a los dirigentes azules a tomar la drástica decisión de jugar a puertas cerradas, sí, sin público, sin el aliento de sus simpatizantes en el partido mas importante del año…

Estas eran las primeras líneas de nuestro informe, pero tal vez con el transcurrir de las horas esta misma mañana haya novedades, desde el club señalaron que depositaron el dinero, y con la nueva propuesta del Gobierno hay “reconciliación” y tal vez el partido pueda jugarse con público, pero la decisión todavía a esta hora de la mañana no se ha informado oficialmente.

Por el lado del Deportivo Maipú, juega a las 21.30 en su estadio, el Omar Sperdutti con Ferro Carril Oeste de General Pico, La Pampa, con público…. la entidad cruzada ya habia pagado el operativo de 80 efectivos para seguridad, no obstante se solidarizó con sus pares de Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, en la protesta por el aumento en el costo de los operativos policiales.

Tambien, como lo informamos anoche, Godoy Cruz decidió finalmente jugar con público su partido de Copa Libertadores, este jueves a las 19.30 frente a Sport Boys de Bolivia en el Malvinas Argentinas, algo así como hacerlo “bajo protesta” porque sigue sin estar de acuerdo con el incremento decretado por el Gobierno.

Desde el 9 de abril rige la ley que el costo por agente es de 878 pesos para los partidos de alto riesgo y de 646 para los de bajo riesgo (incluyendo los gastos administrativos), el gobierno propuso una reducción que ronda el 60% en los gastos administrativos por lo que quedan entonces en 758 pesos el costo por efecitivo para partidos de alto riesgo y en 526 para los de bajo riesgo.

En cuanto a la cantidad de efectivos para cada partido de los equipos mendocinos que juegan entre hoy y mañana es.. para Godoy Cruz 320 efecitivos (unos 240.000 pesos), para Independiente Rivadavia 180 (137.000) y como dijimos mas arriba para Maipú que juega en otra categoría, el Federal A, es de 80 policias.

El cuadro de situación es este, esta noche Maipú y mañana jueves Godoy Cruz jugarán con público, e Independiente Rivadavia analiza por estos momentos si juega con publico o a puertas cerradas.