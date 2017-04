Empató la Lepra y sigue en zona de descenso

Partido de “seis puntos” por lo que estaba en juego, pero Independiente Rivadavia no pudo con Central Cordoba de Santiago del Estero, comenzó ganando, se lo empataron rapido,se lo dieron vuelta y finalmente lo empató. Los hinchas azules despidieron al equipo con aplausos ademas de lanzar fuegos de artificio, tienen fe en que el equipo salvara la categoría, a pesar que no puede despegarse de la zona de descenso y no haber ganado en lo que va del año.

Para los santiagueños fue una satisfacción llevarse un puntazo de Mendoza, pero alegria a medias, porque el triunfo de San Martin de Tucuman los dejó en zona de descenso igual que la lepra y los que ya parecen ya condenados Flandria y Atlético Paraná. Fuertes cuestionamientos hacia Dovalo, el árbitro del partido.

En la próxima fecha Independiente Rivadavia visitará a Boca Unidos de Corrientes.

Síntesis:

Independiente Rivadavia: 2

Aracena, Navas, Rodriguez, Gómez Andrade, Arciero, Gonzalez, Montero, Cardozo, Gautier, Reinoso, Curuchet. DT: Martin Astudillo

Cambios: Encina x Gautier, Cerutti x Gonzalez

Central Córdoba: 2

Calviño, López, Fernandez, Mieres, Argachá, Zapata, Lamberti, Becerra, Gonzalez, Sequeira, Miranda. DT: Gustavo Coleoni

Cambios: Pato Rios x Zapata, Iuvalé x Sequeira, Minadevino x Gonzalez

Goles: PT: 6: Gonzalez (IR); 8: Becerra (CC), 28: Becerra (CC)

ST: 19: Cardozo (IR)

Arbitro: Pablo Dóvalo

Estadio: Bautista Gargantini

Otros resultados de la fecha:

Flandria 0- Ferro Carril Oeste 0

Nueva Chicago 2- Atlético Paraná 0

Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2- Brown de Adrogué 0

Chacarita Jrs 2- Estudiantes de San Luis 0

Santamarina de Tandil 0- Almagro 0

Instituto de Cba 1- Douglas Haig 1

Argentinos Jrs 2- Villa Dálmine 0

San Martin de Tucumán 1- Crucero del Norte 0

La fecha 28 se completa este jueves con los partidos entre Los Andes-Brown de Puerto Madryn y Juventud Unida de Gualeguaychú y Brown de Puerto Madryn.