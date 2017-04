Nelson Madaf: La cara de la injusticia

El hombre que sufrió un calvario hace 25 años por confesar, tras muchas torturas policiales, por un crimen que no existió, se encuentra internado en el Hospital San Luis con un cuadro clínico complicado. Se siente abandonado por el Estado y manifiesta que a diario recuerda todo lo que tuvo que vivir cuando tenía 19 años.

“Estoy con neumonía y anorexia, pero ya vamos a tratar de superar todo esto y levantarnos un poco. Depresión, me había dedicado mucho el alcohol, el cigarro. Tengo muchos problemas y traumas. Todo fue por el tema de la causa” sostiene Madaf recostado en la cama 108 de la clínica de hombre del hospital San Luis.

Su cuadro clínico es mas complicado aún, teniendo en cuenta que hace mas de dos años que dejo la medicación para el HIV, enfermedad que contrajo en la cárcel. Madaf calcula que debe estar pesando unos 38 kilos y dice que los médicos le han dicho que tiene bajas las defensas. “Tengo para bastante internado, varios días, varias semanas”.

Nelson sostiene que se siente abandonado por el Estado, porque no le brindo la contención que necesitaba después de los hechos traumáticos que le toco vivir en 1989, cuando fue torturado por la policía de san Luis para que confesará que había matado a su novia Claudia Díaz. Su calvario termino en 1998, cuando la mujer apareció viva en la provincia de San Juan, lugar donde había formado pareja y tenido varios hijos.

Tras este suceso, le inicio juicio al estado y solo logro cobrar 300mil pesos en el 2009 a través “de un acuerdo extra judicial, una burla, como para que me quedara callado no mas”. Con ese dinero pudo comprarse una casa, para sus padres en la zona de Cruz de Piedra, aunque nunca pudieron vivir allí porque su papá falleció, y una camioneta 4×4. Ahora esta tratando de comunicarme con su abogada (de apellido Celiz). “Me tiene retenida la camioneta 4×4 y la carpeta de mi departamento”.

Nelson Madaf se encuentra acompañado por su familia, quien nunca lo abandonó y dice que se siente agradecido de la gente que lo ayuda mucho. Dice que solo esta necesitando leche, porque no puede comer porque los torturadores le sacaron su dentadura, y algo de ropa interior. “Si no me hubiera pasado esto mi futuro hubiera sido mucho mejor”.