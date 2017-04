“Tincho” Astudillo dejará de ser el DT de la Lepra después de jugar en Corrientes

El Presidente de Independiente Rivadavia Agustín Vila había manifestado despues del empate del equipo leproso en su estadio ante Central Córdoba de Santiago del Estero, que la dirigencia azul ratificaba en el cargo a Martin Astudillo, a pesar de no estar cumpliendose los objetivos – el equipo no ha ganado en el año y sigue en zona de descenso- pero tal vez por decisión propia del “Tincho” deja de ser el técnico de Independiente Rivadavia, y decimos esto porque no hubo una comunicación oficial pero si se sabe que Astudillo dirigirá el equipo en la próxima fecha cuando los Azules enfrenten a Boca Unidos en Corrientes, lo que marcará su despedida como técnico del equipo.

La ronda de nombras ya comenzó a sonar, se habla de Caruso Lombardi, Navarro Montoya, Vivaldo, Calderón, entre otros, pero todavía es apresurado apuntar a uno en especial.