San Luis: se conformó un nuevo frente político kirchnerista

Ayer por la mañana se hizo la presentación oficial del Frente Unidos por La Victoria que esta conformado por el Partido Solidario, Nuevo Encuentro, Partido Comunista, MÁS San Luis, Partido de la Victoria y Lealtad Sanluiseña. Se trata de un nuevo frente político opositor al Gobierno provincial, con la intención de participar en todos los cargos municipales, provinciales y nacionales.

El referente del partido Lealtad Sanluiseña, Enrique Costanzo, sostuvo que el frente todavía no ha discutido la forma en la que resolverá sus diferencias en cuanto a las candidaturas, las cuales podrían ser a través del consenso o participando en las elecciones primarias, las cuales ya no son obligatorias en la provincia. Además considero que lo importante no son las candidaturas sino que mostrarse como una nueva opción.

El dirigente sostuvo que ve “con cierta sospecha” la reunión que mantuvo Alberto Rodríguez Saa con la es presidenta Cristina Fernández ya que “ellos todos los años van cambiando de escenario político y van cambiando de opinión política, lo cual no nos hace pensar que esto sea serio, es nada mas que un intento de conseguir un electorado de alguna manera desorientado debido a que se ha abandonado el gobierno nacional en el 2015, y por lo tanto se disfrazan de lo que sea con tal de conseguir esos votos”.