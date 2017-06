SKY lanza promoción especial para potenciar temporada de invierno chilena

El atractivo comercial de Chile para los argentinos ha llegado a tal nivel que muchos viajan para realizar el denominado “tour de compras”, dado la conveniencia del cambio.

Dado que Santiago (Chile) se ha convertido en uno de los destinos favoritos por los argentinos durante el último año, hoy SKY lanzó una promoción especial para Mendoza y Córdoba con nueve mil pasajes disponibles desde US$25 para la primera y desde US$29 para la segunda, todos por tramo más tasas e impuestos.

La nueva promoción estará disponible desde el 19 al 23 de junio y para poder viajar entre el 20 de julio y 30 de noviembre de 2017. Se puede acceder a través de la página web www.skyairline.com, la que tiene habilitado un calendario tarifario, para que el pasajero pueda comparar y elegir el día y la tarifa que más le convenga.

“Estamos conscientes de la preferencia que están teniendo los argentinos por visitar Santiago y obviamente que en temporada de invierno, hacerlo por tierra y cruzar el paso Los Libertadores se vuelve más complejo, por ende, estamos seguros que esta promoción tendrá una gran acogida”, aseguró la directora comercial de SKY, Carmen Gloria Serrat.

El atractivo comercial de Chile para los argentinos ha llegado a tal nivel que muchos viajan a Santiago para realizar el denominado “tour de compras”, dado la conveniencia del cambio chileno para los trasandinos, quienes han asegurado que es como ir a comprar a Miami, encontrando productos hasta un 60% más baratos que en Argentina.

En ese contexto, la Cámara Nacional de Comercio de Argentina aseguró que el gasto promedio por persona fluctúa entre los US$ 400 y US$ 500 -es decir, entre unos $6.410 y $8.012. Según los vendedores de los centros comerciales de Santiago, los artículos favoritos son los relacionados con la electrónica, telefonía y vestuario.

Por otra parte, entre julio y septiembre, quienes viajan a Chile no solo pueden aprovechar las tiendas comerciales, ya que los centros de ski también se vuelven un atractivo turístico dado su cercanía a la ciudad de Santiago.

Los más cercanos a la capital chilena son Farellones, El Colorado, La Parva y Valle Nevado, a los que se accede subiendo por la ruta G21, más conocida como “Camino a Farellones”. Todos, están tan cerca el uno del otro, que pueden combinarse a través de la montaña con pases especiales, lo que permite alojarse en uno y cruzar al otro esquiando.

A ello, se le suma la flexibilidad que ofrece viajar en SKY, donde cada turista puede elegir entre dos tarifas para viajar. La light o plus, las cuales pueden adaptarse a las necesidades y requerimientos de los pasajeros.

Por ejemplo, la tarifa light incluye un equipaje de mano de (35x25x55 cm), un artículo personal (bolso de notebook o cartera) y un asiento estándar de asignación aleatoria; en tanto, la tarifa plus permite –además de todo lo recién nombrado- un equipaje de 23 kg., selección de asiento de categoría estándar y la posibilidad de hacer un cambio.