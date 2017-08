La Lepra mendocina ya tiene programa

Se sorteó el fixture de la B Nacional temporada 2017/18, se jugará del 16 de setiembre al 11 de diciembre la primera parte y de febrero a mayo de 2018, la segunda, habrá 2 ascensos y 6 descensos con 25 participantes, dos más que en la edición anterior los que jugarán todos contra todos a una sola rueda. El primer ascenso será para el campeón y el segundo saldrá de un octogonal entre los equipos que terminen del segundo al noveno lugar. Esta es la hoja de ruta de Independiente Rivadavia que debutará en Mataderos ante Nueva Chicago y ante sus parciales jugará en la segunda frente a San Martin de Tucumán.

Fecha 1 vs Nueva Chicago (V)

Fecha 2 vs San Martín (Tuc) (L)

Fecha 3 vs Almagro (V)

Fecha 4 vs Instituto (L)

Fecha 5 vs Juv. Unida (G) (V)

Fecha 6 vs Agropecuario (L)

Fecha 7 vs Flandria (V)

Fecha 8 vs Brown (M) (L)

Fecha 9 vs Brown (A) (V)

Fecha 10 vs Ferro (L)

Fecha 11 LIBRE

Fecha 12 vs Aldosivi (V)

Fecha 13 vs All Boys (L)

Fecha 14 vs Mitre (V)

Fecha 15 vs Dep. Morón (L)

Fecha 16 vs At. Rafaela (V)

Fecha 17 vs Boca Unidos (L)

Fecha 18 vs Quilmes (V)

Fecha 19 vs Sarmiento (L)

Fecha 20 vs Villa Dálmine (V)

Fecha 21 vs Gimnasia (J) (L)

Fecha 22 vs Los Andes (V)

Fecha 23 vs Dep. Riestra (L)

Fecha 24 vs Estudiantes (SL) (V)

Fecha 25 vs Santamarina (L)