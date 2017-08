Finca los Maza presentó su porfolio con imagen renovada

Con un aire completamente renovado, joven y colorido, la bodega Finca Los Maza sale al mercado marcando tendencia

Finca Los Maza – bodega con 14 años de trayectoria, pasión y esfuerzo en la elaboración de vinos de alta calidad- realizó en Buenos Aires el relanzamiento de la nueva y jovial imagen de sus líneas Don Maza, Finca los Maza Colección y Finca los Maza Reserva sorprendiendo con nuevas y divertidas etiquetas que responden a la tendencia de lo que hoy pide el mercado y el público: un tono descontracturado, fresco y simple que genere acercamiento y empatía hacia al consumo de vinos.

Además, como nota de color, acompañaron esta gran presentación, los vinos íconos de la bodega: Oso Hormiguero y FLM Gran Reserva 540 días.

El lanzamiento tuvo lugar en el mes de julio en el nuevo e imponente The Pick ubicado en Av. Del Libertador 2337, Olivos. Gonzalo Sugamele, jefe de Cocina del nuevo punto gastronómico, creó especialmente un delicioso menú por pasos para acompañar los vinos de la bodega.

Cada una de las tres líneas contiene una identidad muy marcada a través de sus nuevas imágenes que transmiten en estos vinos jóvenes la conexión de lo contemporáneo con lo clásico.

“A partir de un estudio de mercado realizado, se encontró la necesidad de modificar el tono de comunicación de nuestros vinos a unos que denotaran mayor frescura sin perder la tradición y la historia que nos conforma como bodega. Así es como se expresan hoy estas líneas de Finca Los Maza: amigable, alegre, espontáneo y divertido”, comentó Juan Tonconogy uno de los socios fundadores de la prestigiosa bodega.

Los vinos de Finca Los Maza provienen de los viñedos ubicados en el Valle de Uco, zona privilegiada para la producción de vinos de calidad, entre los 33° 5′ y los 35° de latitud sur, a una altura de 1.200 m.s.n.m. La región se caracteriza por contar con un riguroso clima desértico y una elevada amplitud térmica entre el día y la noche, lo que proporciona viñedos con cepajes de varietales puros y permite que la vid elabore y almacene concentraciones de sustancias fundamentales para lograr vinos intensos y de gran personalidad.

Finca Los Maza posee 100 hectáreas de vides propias y todos sus vinos son elaborados por el reconocido enólogo Roberto Simonetto.

¿Qué se buscó con la nueva imagen?

Don Maza:

Representa a una persona contemporánea y alocada que, sin embargo, valora siempre lo clásico: la imagen de la bicicleta denota un espíritu joven y libre.

FLM Colección:

Se buscó virar hacia un tono de comunicación más agudo, poético y sapiente. El conocimiento de la colección de todas sus uvas. El coleccionista apasionado que recorre vides, enamorado de lo que el entorno le inspira.

FLM Reserva:

Se buscó transmitir una sensación de libertad y la mirada de un visionario, que observa desde los altos valles, montañas y vides con una expresión de avidez y entusiasmo por lo que hace.

Más de Finca Los Maza

Actualmente se busca continuar la tradición pero modernizar la manera de comunicar y el espíritu de la marca, dirigiendo el emprendimiento a un concepto más fresco sin perder la historia que les precede.

Durante el transcurso de los años, la bodega se ha reformado en varias ocasiones, tanto en temas administrativos como en el portafolio de productos, ampliando las líneas ofrecidas. Cuenta con 5 líneas de vinos con su respectivo despliegue de varietales, entre ellas:

Línea Don Maza: Malbec, Cabernet Sauvignon y Chardonnay. Precio Sugerido Público: $189

Línea Finca Los Maza Colección: Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Bonarda, Syrah y Sauvignon Blanc. Precio Sugerido Público: $250

Línea Finca Los Maza Reserva: Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay y Pinot Noir. Precio Sugerido Público: $350

Línea Oso Hormiguero: Malbec. Precio Sugerido Público: $450

Línea Gran Reserva 540 días: Malbec. Precio Sugerido Público: $790

Premios y Reconocimientos

Finca Los Maza Colección

Finca Los Maza Colección Malbec 2016 – Reporte 2017: 90 puntos por James Suckling, uno de los más reconocidos e influyentes críticos internacionales de vinos

Finca Los Maza Colección Malbec 2008: Best Buy – Wine Enthusiast 2008

Finca Los Maza Reserva

Finca Los Maza Reserva Malbec 2013 – Reporte 2016: 91 puntos por James Suckling

Finca Los Maza Reserva Malbec: Gold Medal Concurso internacional Sub-30 2008

Finca Los Maza Gran Reserva

Finca Los Maza Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2004: Selected among the best 100 wines of Argentina- Austral Spectator 2012

Finca los Maza Gran Reserva Malbec: Gold Medal Concurso Internacional Sub-30 2007

Maza Tonconogy

Maza Tonconogy Cabernet Syrah: Best Cabernet Syrah of South America – Austral Spectator 2006

Maza Tonconogy Malbec Merlot: Selected among the best 60 wines of Argentina – Austral Spectator 2008

Acerca de Finca Los Maza

La tradición vitivinícola de la familia Maza se remonta a los umbrales del siglo pasado y es en la finca Don Isidro Maza donde se escriben los primeros capítulos de esta gran historia. Promotores y amantes del cultivo de la vid, transmitieron esta tradición de generación en generación. Así fue como Alex Campbell (descendiente de la familia) y Juan Tonconogy, amigos de la infancia y herederos de más de 80 años de legado vitivinícola, deciden crear en noviembre del 2003 la sociedad Bodegas y Viñedos Maza Tonconogy SRL.

Más adelante, en septiembre de 2009, se une Tomás Tauszig, conformando el actual trío societario. De esta forma, Finca Los Maza se convierte en el resultado de 200 años de historia, 25 años de amistad, y 3 personas con un único objetivo: crear vinos que transmitan la confianza, pasión y calidad, que día a día conforman su propia tradición.

Finca Los Maza produce sus vinos en viñedos privilegiados. La completa integración entre la práctica vitivinícola y enológica, resultan en vinos de una producción superior.

Durante estos 14 años, la Bodega Finca Los Maza construyó y mantuvo una cartera fiel de más de 200 clientes a nivel nacional, importantes aliados estratégicos e importadores en Asia, América del Sur y Estados Unidos. Los vinos han obtenido importantes reconocimientos por influyentes críticos de vino del mundo además de destacables menciones. La situación comercial está enfocada al crecimiento continuo y al logro del objetivo de ofrecer los mejores vinos en el mercado nacional e internacional. Los vinos de Bodega Finca Los Maza se encuentran disponibles en los canales de distribución tradicional con un foco especial en vinotecas y restaurantes.