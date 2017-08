Incendios Forestales: Varias dotaciones de bomberos trabajan en Los Puquios

En Los Puquios, a unos 20 km de la ciudad de San Luis, hay varios focos que se originaron al mediodía de este miércoles. Uno de los focos salto la Autopista Los Puquios, en la cual se encuentra momentáneamente cortada la circulación, y está llegando a uno de los barrios conocido como Barrio de Los Alemanes. Otro de los focos se encuentra en la zona denominada El Patacal.

“En estos momentos me encuentro en la zona de El Patacal y estoy viendo que la columna de humo asique se ha reavivado en la zona que esta antes de llegar a El Volcán, hay un triángulo que hay, en fin hay humo por todos lados, todo esto esta terrible el viento no da tregua, está muy difícil y no se puede parar” Miguel Díaz, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de El Volcán.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios de El Volcán, El Trapiche, Estancia Grande, Potrero de los Funes y del Cuartel IV de la policía de la provincia trabajan en “varios focos y de grandes dimensiones, es tan intenso el viento que se desparrama con facilidad, estamos en la época justa para que esto pase. El pasto está seco, tenemos un mes de viento y cuando agarra es muy difícil pararlo” sostuvo Díaz.

El presidente de Bomberos Voluntarios El Volcán sostuvo que por el momento el fuego no está controlado y que el humo afecta la Autopista de Los Puquios por lo que pidieron el corte de la misma desde antes del peaje hasta el empalme con la ruta que va a Saladillo, por lo que hay que desviarse por el pueblo de El Volcán.