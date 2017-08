Fueron parte de las declaraciones que brindo el Diputado Nacional y candidato a Senador Nacional, Claudio Poggi al referirse a los miles de merenderos que planea abrir el gobierno provincial con el objetivo de revertir los malos resultados de las PASO.

“Abrir merenderos por una cuestión electoral está muy mal porque es querer usar la situación desesperante de algunas familias o el desempleo o la pobreza con fines electorales está muy mal muy mal” sostuvo el Diputado.

Poggi brindo declaraciones a la prensa en la mañana del miércoles cuando salía de la Iglesia Catedral luego de una misa de acción de gracias en la cual, según el propio Poggi, fue a “agradecer al pueblo de San Luis, es importante hay que ser agradecido en la vida y pedir fuerzas para seguir”.

El diputado nacional y ex gobernador de la provincia, hizo referencia también a su adhesión al pedido de intervención a la Justicia de San Luis que ya realizaron algunos diputados. “El Diputado José Ricardo pidió con otros diputados más presentaron un pedido de intervención de la Justicia Provincial dado a todos los acontecimientos que ha padecido desde lo político el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis y en mi caso particular yo me he adherido porque venía desde antes con las propias situaciones de Avanzar, recuerden ustedes lo que costó el reconocimiento provincial del partido. Así que estamos focalizando el tema desde lo partidario pero la verdad que son las cosas que tienen que cambiar en el San Luis del futuro porque si no hay un acceso a la Justicia independiente o jueces independientes, para no generalizar, es imposible vivir en una república y en un estado de derecho” indicó el ex gobernador de San Luis.

Claudio Poggi se refirió al pedido de cortar con las persecuciones políticas que le hizo, por las redes sociales, al actual Gobernador Alberto Rodriguez Saa y a su hermano, el Senador Nacional Adolfo Rodriguez Saa “Me llegan comentarios de empleados y de familiares que me dicen que es abrumador la persecución, que se sienten todos observados, controlados y amenazados. Esto es típico de los finales de ciclos y estamos transitando un final de ciclo pero no pueden poner de rehén a la gente”.

En cuanto al encuentro que tuvo con el Presidente de la Nación, dijo que fue muy cordial “lo saludé y me felicitó por las elecciones y bueno fue un encuentro muy corto pero muy cordial y dijo que solo le sugirió “seguir trabajando como se viene trabajando, hemos construido un frente político muy importante en San Luis yo creo que eso es algo histórico que en San Luis, que nos hayamos unido muchos espacios políticos, yo creo que eso fue un factor muy importante para este triunfo” indicó el legislador nacional por san Luis.

Al ser consultado si hay más legisladores o mandatarios municipales que deseen pasarse a las filas de Avanzar, Poggi afirmó que “diálogos hay, pero vamos a concentrarnos en la elección del 22 de octubre que es muy importante, es donde tenemos que sumar diputados provinciales, senadores provinciales, concejales, intendentes, para que se equilibre el poder en la provincia de San Luis de cara al 2019” aunque reconoció los diálogos prefirió no dar nombres por temor a que sean perseguidos políticamente “pobre los muchachos y las chicas” concluyo.