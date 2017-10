El gobernador Cornejo, exultante por el triunfo

El gran espaldarazo que le dio el votante mendocino a la actual gestión de Alfredo Cornejo, que le está dando un amplio margen en casi toda la provincia, hace que el gobernador haya estado eufórico, festejando con sus candidatos en el búnker del hotel Aconcagua.

Dijo que aspira a que se “mantenga esta política de administración de Estado, la obra pública, la salud, son las razones de estos resultados. Toda la gente sensata sabe que hay que ver el vaso medio lleno, no nos tenemos que enfervorizar”, aseguró. “Si no se mantiene esta política no vamos a ver resultados en el corto, mediano y largo plazo”.

Luego el gobernador se refirió al historico proceso que han pasado los oficialismos que al llegar a las elecciones legislativas no reciben apoyo de la gente y dan el poder a la oposición para limitar al gobierno. Sin embargo este año no ha sido así y eso es otro motivo que Cornejo celebró: “A pesar de que esto es así estábamos convencidos que debiamos plebiscitar la gestión y politica de seguridad de mano firme y hemos triunfado”.

“Agradecemos todos los mendocinos y en particular a los que apoyaron a este gobierno. Nadie de nosotros quiere ponerse soberbio con este triunfo y queremos seguir mejorando. Muchas, muchas gracias por este resultado y nos comprometemos a seguir en esta msima dirección y obtener más y mejores resultados que los que hemos logrado”.