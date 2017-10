¿Qué es una Working Holiday Visa?

La Visa de Trabajo y Vacaciones es para jóvenes de 18 a 30 años que deseen viajar y trabajar. Una visa que permite suplementar el costo de sus vacaciones mediante períodos de empleo temporal o informal.

No los voy a hacer leer mucho, ni ilusionar, porque no, no hay opciones en visas Working Holiday si tienen más de 35 años. De hecho casi que no hay para mayores de 30 años.

Hay una realidad, y es que las visas Working Holiday, por lo general son para menores de 30 o 31 años, o en el caso excepcional de Nueva Zelanda, hasta los 35 años. Supuestamente Australia va a ampliarse hasta los 35 años, pero aún se ha efectuado el cambio.

Pero bueno, opciones siempre hay, así que acá les mostramos los tipos de visas a las que se puede acceder y a medida que pase el tiempo vamos a agregando sobre otro tipo de visas, por ejemplo, sobre la Work Visa que pueden conseguir en Nueva Zelanda.

¿Qué opciones hay para los que no entran en las visas Working Holiday?

La gran mayoría de los países, tengan o no convenios working holiday con sus países de origen, ofrecen otras opciones, como visas de trabajo, visas de estudiante, y otro tipo de visas para que incluso se queden a vivir de por vida en el país.

Sin in ir más lejos, Nueva Zelanda o Australia, tienen muchos otros tipos de visas para que ustedes puedan ir a vivir y trabajar en esos países, y quizás, hasta más adelante, poder aplicar a la residencia. Obviamente son trámites más engorrosos, llevan más tiempo, cuestan bastante dinero, y tiene muchos más requisitos que las visas Working Holiday, pero se puede.

Vamos a enumerarles algunas opciones que si están disponibles para personas de todas las edades:

Visas de estudio

Las visas de estudio, por lo general no tienen límite de edad, pueden aplicar en cualquier momento del año, y les permite trabajar una determinada cantidad de horas semanales.

Lo que deberían hacer es entrar a la web de inmigración del país al que se quieren ir, e investigar sobre las opciones que tiene en visas de estudio.

Si les interesa, nosotros por el momento, vendemos y los asesoramos con respecto a irse a estudiar a Nueva Zelanda e Irlanda! Solicitá info sobre estudiar en el exterior!

Visas de Trabajo

Dependiendo de su edad, títulos obtenidos, experiencia laboral, y el manejo del idioma, o certificaciones de que saben el idioma del país de destino, tienen acceso en muchos casos a distintos tipo de visas de trabajo.

Obviamente estas visas son más complejas de obtener que una Working Holiday Visa, pero no son imposibles, así que si realmente quieren ir por esta opción, pueden hacerlo. Eso si, se van a tener que armar de paciencia, y sentarse a leer en detalle los requisitos, y todo el proceso de como obtener algun tipo de visa de trabajo, o contratar un agente de inmigración que se encargue de hacer esto por ustedes.

En el caso de Nueva Zelanda y Australia, hay muchísimos tipo de visas de trabajo, dependiendo de su profesión, edad, etc. Por eso les digo que busquen e investiguen, si realmente se quieren ir.

Voluntariados

Obviamente si su interés es ir a ahorrar dinero, descarten esta opción, pero sino, es una buena opción para recorrer y trabajar, sin gastar demasiado dinero. Por que digo esto? porque en muchos de los voluntariados, les ofrecen casa y comida.



Doble nacionalidad

Los que tienen ganas de irse a trabajar a otro lado, y tienen otro pasaporte además del de su país de origen, tienen una gran ventaja! Por ejemplo, si tuvieran el pasaporte de su país, y además el italiano o alemán, por ejemplo, pueden irse sin problemas a trabajar a esos países.

Es mas, por ejemplo, con el italiano, es muy sencillo trabajar legalmente en muchos países de Europa, sin tener que hacer mucho trámite, ni tener que conseguir ninguna visa.

Si les quedan dudas sobre cual pasaporte usar para salir de un país, y cual para entrar, les recomiendo leer “Qué pasaporte usar si tienen doble ciduadanía“.

Estas fueron algunas opciones, así que los +30 o +35, +40 o si hay algún aventurero +70, no se pueden quejar, que hay varias opciones para que empiecen a investigar.