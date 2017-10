United Airlines premiada como la aerolínea del año

Su servicio de clase ejecutiva United Polaris, disponible para todos los argentinos que viajen sin escala a Houston y a partir del 28 de octubre, a Newark/New York; le valió a la empresa este gran reconocimiento.

Los premios Compass de la Asociación Internacional de Servicios de Vuelos (IFSA), nombraron a United Airlines la Aerolínea del año 2017, en reconocimiento a su experiencia de clase ejecutiva: United Polaris. Este premio honró los esfuerzos de United para proporcionar a los clientes una experiencia reinventada, lujosa, que mejora el sueño, desde el salón Polaris hasta el aterrizaje.

“Pasamos años recolectando comentarios de nuestros clientes, agentes de aeropuertos y asistentes de vuelo, incorporándolo en todo, desde el diseño de asientos a opciones de comidas y servicios, y afinando cada elemento de nuestra clase ejecutiva para asegurarnos de ofrecer una experiencia que no sólo cumple con las necesidades de nuestros clientes, pero va más allá “, dijo Mark Krolick, Vicepresidente de Marketing de United Airlines. “Este reconocimiento es un testimonio de todos nuestros empleados que trabajan con tanta pasión para asegurarse de ofrecer a los clientes lo mejor en viajes internacionales de negocios. Agradecemos a la Asociación Internacional de Servicios de Vuelo por esta distinción”.

La IFSA reconoció a United por la creación de una experiencia totalmente integrada para los clientes de la tierra a bordo. Los Premios Compass son votados por miembros de IFSA y un panel de jueces.

El diseño innovador de United Polaris y el enfoque para mejorar el sueño fueron inspirados y formados por opiniones de cientos de clientes y empleados, simulaciones de productos a bordo y más de 100 evaluaciones de productos.

United Polaris incluye nuevos salones United Polaris con espacios de descanso, duchas tipo spa, opciones amplias y selectas en el menú; una suite personal a bordo diseñada a medida con mayor privacidad, comodidad y conveniencia; además de servicios enfocados en el sueño como ropa de cama de lujo Saks Fifth Avenue y productos de Cowshed de calidad, de spa de Soho House & Co.

Este reconocimiento se suma a los motivos que tiene la empresa para continuar festejando. A nivel local, United Airlines se encuentra celebrando el 25° aniversario de su presencia en Argentina y el lanzamiento de su nueva ruta sin escalas Buenos Aires – Newark/New York. La misma comenzará a operar a partir del 28 de octubre: el vuelo 979 de United saldrá de Nueva York/Newark (EWR) a las 9:50 p.m. y llegará a Buenos Aires (EZE) a las 10:50 a.m. del día siguiente (hora local). Al partir desde Buenos Aires (EZE), el vuelo 978 de United saldrá a las 9:00 p.m. y llegará a Nueva York/Newark (EWR) a las 6:10 a.m. del día siguiente. Ambos vuelos operarán con aviones Boeing 767-400 con 39 asientos en clase ejecutiva United Polaris, 70 asientos reclinables en Economy Plus y 133 asientos en clase económica.