Realizaron pintadas en la casa de un candidato opositor en San Luis

Luego del triunfo del oficialismo puntano en las elecciones legislativas, algunos inadaptados quisieron refregarle la derrota en su casa al candidato de la oposicion Jose Luis Riccardo, que mas alla de no haber ganado, igualmente renovo su banca a Diputado Nacional. Esto provocó la reacción de la hija del Diputado que, por las redes sociales, hizo su descargo.

LA PUBLICACIÓN COMPLETA DE LA HIJA DEL LEGISLADOR:

El séquito de los Saa

Así es como se manejan, así están acostumbrados.

Me das o dan pena, ser unos pobres tipos que tiene que salir a pintar paredones mientras la tarasca se la llevan 2 o 3, pero no les da la capacidad para darse cuenta.

Parece que es verdad que estaban con miedo, preocupados y juntando bronca desde agosto, por que sino no se gastan dos mangos en hacer esto. Pobres infelices, menos mal que papa adolfo y tio alberto sacaron sus millones, perdón, nuestros millones para dar vuelta esto.



Repito, que pena me dan, porque las paredes se limpian,pero ustedes no tienen tratamiento que los ayude.

Hoy es lunes y ellos festejan como saben, ¡HOY NO SE TRABAJA! (igual no se cuando lo hacen).



La vida sigue, yo por suerte empiezo el lunes con unas ganas inhabituales para este día, sigo ESTUDIANDO (espero que a estos tipos no les de alergia si leen la palabra) y mis papas siguen TRABAJANDO (listo,ahora si les dio un shock anafilactico).



Somos una FAMILIA, no se si los hermanitos podrán decir lo mismo, que esta orgullosa de lo que se ha hecho, y orgullosa de Jose Riccardo . Y a la que poco o mejor dicho nada le hace esos rayones.



Nosotros estamos tranquilos.