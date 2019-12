El Senado de Mendoza aprobó la modificación a la Ley 7722

Luego de una sesión en la que se escucharon voces a favor y en contra de la propuesta presentada por el gobernador Rodolfo Suarez, legisladores brindaron su aval a la norma que limita el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras.

La Ley 7722 que flexibiliza el uso de productos químicos como cianuro y ácido sulfúrico en la explotación minera y que sólo prohíbe el mercurio, fue aprobada hoy por la Cámara de Senadores con algunas voces a favor y otras en contra. Quienes se pronunciaron en contra de la propuesta fueron los senadores Marcelo Romano, Ernesto Mancinelli, Lautaro Jiménez, Fernando Alin, Bartolomé Robles, Leonardo Viñolo y la senadora Andrea Blandini.

Durante la votación que resultó 29 a favor y 7 en contra fue aprobada la propuesta que deberá pasar por la Cámara de Diputados para recibir su sanción definitiva. Luego el Ejecutivo tendrá que promulgarla.

El vicegobernador Mario Abed fue quien tuvo a su cargo la apertura de la sesión y puso a consideración del cuerpo la propuesta enviada por el gobernador Rodolfo Suarez, días después de su asunción.

Cuatro días fueron los que los integrantes de LAC, Hidrocarburos y Ambiente del Senado y los de LAC, Economía, Energía, y Ambiente de la Cámara de Diputados tuvieron a su cargo el análisis del proyecto de reforma de la Ley 7722, donde se incorporaron algunas modificaciones presentadas por legisladores de todos los frentes políticos, quienes acordaron un despacho consensuado.

Las incorporaciones que se realizaron al proyecto original presentadas por el Partido Justicialista están vinculadas a las obligaciones que tendrá a su cargo la Policía Ambiental de Actividades Extractivas. En este punto pidieron que se informen todas las actividades desarrolladas semestralmente a la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y Seguimiento de Actividades Extractivas. Además pidieron que el informe de auditorías sea publicado y elevado a la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y Seguimiento de Actividades Extractivas.

El senador Marcelo Rubio quien estuvo presidiendo cada uno de los encuentros que se desarrollaron durante su análisis fue el miembro informante de la propuesta que se debatió en el recinto. “Debo comenzar con hacer un poco de historia con el debate legislativo, con la posibilidad de trabajar en un proyecto sobre la reforma de la 7722. En el año 2016 el Gobierno habilitó un espacio de dialogo minero y a partir de ahí que se produce el debate transparente, de calidad y democrático donde hubo una participación de más de 1.500 personas”, remarcó.

Rubio explicó además que el subsecretario Emilio Guiñazú elaboró una serie de propuestas que se plasmaron en un documento. Después detalló algunos puntos de ese informe vinculados a beneficios económicos y de generación de puestos de trabajo. Además remarcó el apoyo a la propuesta de distintas entidades gremiales y empresariales.

“En definitiva llegamos a este proyecto que el Gobernador presentó, al que se le incorporaron varios puntos con un debate amplio. Debo agradecer todos los aportes que se hicieron en los plenarios de Comisiones. La propuesta modifica 5 artículos pero incorpora otro 5 artículos”, dijo.

Rubio además indicó que la Ley pasa de ser prohibitiva a ser fiscalizadora en donde se crea una Policía Ambiental y una Bicameral de Control. Con relación a la creación de la Bicameral, quien preside LAC en el Senado explicó que va a detectar por sí cualquier anormalidad o una denuncia de terceros. Además de los controles que establece esta ley también permite las auditorías internacionales de probada experiencia.

También afirmó que un desarrollo minero no puede darse en una comunidad que no lo quiere ya que todo seguro minero exige a través de esta ley un seguro de responsabilidad civil. Por ello fue que se creó un portal digital, según el legislador, que está basado en dos leyes, la 9970 y la Ley Nacional 25.831. “Este portal digital, desde el comienzo hasta el final, va a tener libre acceso a cualquier ciudadano de la provincia”, remarcó.

En cuanto a la creación de una Empresa Provincial Minera que permita la participación del Estado en la explotación de los recursos minerales de la Provincia, Rubio sintetizó: “Entendemos que el debate se da sobre diversos ejes y tesis, el control ambiental efectivo, el cuidado del agua y el poder garantizar la licencia social”, sostuvo.

Por ello fue que solicitó que se dé la aprobación por parte de esta Cámara al proyecto del Poder Ejecutivo.

Asimismo el senador Lautaro Jiménez destacó el valor de defender la Ley 7722, opuesto a la reforma de la ley, quien dio detalles en su exposición de su posición. “Voy a tratar de exponer conceptos fundamentales que explican lo que pasa hoy aquí, la necesidad que tiene la clase capitalista para avanzar en este proceso y el segundo es el crimen social que va a ocurrir en la provincia de Mendoza”, explicó.

“Cianuro y Ácido sulfúrico es el centro de la 7722 y el informe del oficialismo lo omitió y ese informe es falso. El debate no tuvo más exposiciones que de dos científicos que se manifestaron en contra. La creación de diques de cola, en las últimas décadas en países similares a Argentina ha tenido una gran cantidad de incidentes ambientales”, expresó Jiménez.

También aportó que la Ley 7722 prohíbe el uso de sustancias tóxicas como es el Cianuro y el Ácido sulfúrico en una actividad a gran escala como es la Megaminería. Esta Ley ha protegido los ríos de Mendoza de los diques de cola tóxicos de la Barrick que contaminaron San Juan. Eso es lo que eliminarán ahora la UCR y el PJ.

Luego, el senador Alejandro Abraham explicó que votará de acuerdo a sus convicciones: “Lo primero que quiero resaltar que la minería es una actividad lícita, la estigmatización de esta actividad ha sido tan fuerte que parecería que estamos por aprobar una ilegalidad. Afuera se están manifestando representantes de pymes”.

También aportó que La 7722 es una Ley regulatoria pero en la práctica vemos que es una actividad prohibitiva. También explicó que la actividad que más utiliza ácido sulfúrico es la agricultura por el uso de fertilizantes y es un producto utilizado masivamente.

Abraham detalló además que este proyecto de Ley lo que hace es permeabilizar los controles ya que esta propuesta tendrá un control social que prevé la participación permanente a través de la red de Vigilancia Ambiental.

Finalizando con su alocución, Abraham se refirió al Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y Saneamiento, que será destinado a financiar obras de modernización para la distribución y aplicación de agua, tanto para la actividad agrícola-ganadera, industrial y para el consumo humano. En este sentido sostuvo: “Estamos en emergencia hídrica es verdad, el agua es escasa y hay que cuidarla. Seguramente se va a agravar si no hacemos nada”, explicó.

Por su parte, Ernesto Mancinelli hizo un recorrido por el trabajo que se hizo en las distintas reuniones de Comisiones. “Esta crisis ambiental hace que nuestra Provincia reciba menos nieve hace tiempo. El calentamiento hace que se reduzcan considerablemente nuestros glaciares”.

Por ello es que sostuvo que desde Libres del Sur creen en que el Gobierno debe seguir por la senda de ampliar la matriz productiva como lo viene haciendo, fomentando diversas industrias, trabajando en energías limpias. “Vamos a rechazar desde este bloque los cambios propuestos a la ley 7722 ya que creemos que Mendoza debe garantizar la sustentabilidad del ambiente”, subrayó.

La legisladora Andrea Blandini adelantó su voto negativo a la reforma de la ley 7722: “Durante todo el tiempo de la discusión de esta ley, no me fue fácil intentar dialogar con absolutamente todas las partes. Vinieron todos aquellos que están a favor y las voces que están en contra.

También afirmó que se debe cambiar la matriz productiva de la Provincia y que después de toda la recopilación de datos reflexionó en algo que no se mide ni en leyes ni en reuniones: es esto que algunos llaman consenso social y otros licencia social.

En tanto, el senador Fernando Alin expresó su votó en contra a la reforma: “No me preocupa para nada lo que me puedan hacer, creo en los valores y en la libertad”, dijo.

Otra de las voces en contra de la propuesta fue la de Bartolomé Robles quien expuso: “Necesitamos un dialogo real y efectivo, que nos permita crecer y proyectarnos seriamente. Me parece sumamente importante diferenciar entre lo que es una economía industrializada o una economía extractiva. No se trata simplemente de demonizar la minería. Mendoza es distinta a las otras provincias ya que tiene un historial vitivinícola, olivícola y turístico que lo diferencia de cualquier otro lugar”, remarcó.

Leonardo Viñolo, senador radical expresó: “Mi voto es de rechazo a la modificación a la Ley 7722 ya que me preocupa escuchar otras voces de senadores que tienen un problema de criterio. Una cosa es querer ampliar la matriz productiva y otra querer descuidar lo que teníamos”.

Además anticipó que junto a grupos ambientalistas acudirán a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para reclamar la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley 7722 una vez que se publique en el Boletín Oficial.

Desde el Frente de Todos, tanto Florencia Canali como su par Silvina Camiolo expresaron que acompañarán la propuesta tratada hoy. En el caso de Camiolo explicó que tener vocación minera no significa que sea a cualquier costo. “No queremos controles atrás de un escritorio, queremos que nuestros mismos jóvenes y profesionales sean los que formen parte de los controles, buscamos que nuestros pibes trabajen en el control porque hemos elegido quedarnos en el departamento más austral de la Provincia”.

Posteriormente, el senador Héctor Bonarrico fundamentó su acompañamiento ya que su bloque Masfe será un supervisador de que se cumpla con las reglas internacionales de seguridad que promete la reforma de esta Ley.

Marcelo Romano hizo un repaso histórico sobre la sanción de la Ley 7722 y comparó el escenario del año 2005 con el actual. “En el 2005 se empezaron a escribir las letras de la 7722. No podemos renunciar a estos principios porque renunciamos a nuestra propia esencia. La Ley 7722 es un cinturón de seguridad al agua de Mendoza. Considero que esta ley se lleva nuestros principios de no regresión que es una base ambiental que tenemos que asegurar a la conducta humana”, dijo.

“Para los que defendemos el agua, hoy no termina nada sino que hoy comienza a escribirse una nueva página de lucha y de dignidad de un pueblo que va a seguir defendiendo el agua. El agua no la heredamos de nuestros padres, se la hemos pedido prestada a nuestros hijos. El agua de Mendoza no se negocia y la Ley 7722 no se toca”, profundizó el legislador.

El senador Pablo Priore habló de madurez política al referirse al debate sobre la reforma de la 7722: “Quienes votamos a favor de esto estamos a favor del agua. No escuché propuesta con la venta de cupos de riego y por el derroche que se hace con el riego a manto”, dijo.

Seguidamente, el presidente del bloque Frente de Todos Lucas Ilardo explicó: “Me llevó el aporte de la senadora Silvina Camiolo quien es compañera de bloque, y quien habló de identidad cultural, quien nos puso a repensar el concepto de pueblo. La senadora elevó la categoría de la discusión ya que hay una división transversal que atraviesa a todos los partidos, las familias, los sindicatos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y gremios y nadie tiene la autoridad moral y ética de decirle al otro que lo que está diciendo está errado”.

Además sostuvo que desde la oposición están sentados en el recinto para controlar que el gobernador Suarez cumpla con esta Ley. Otro de los puntos que tocó Ilardo durante su alocución estuvo vinculado a la generación de puestos de trabajo: “Sin trabajo tampoco hay ambiente saludable, sin recurso para garantizar hospitales y mejorar obras de infraestructura, para mejorar nuestros servicios de agua, no hay ambiente saludable”, añadió Ilardo.

El encargado de dar el cierre al debate en el recinto fue el presidente del bloque radical, Alejandro Diumenjo quien expresó: “El gobernador Suarez parte de una legitimidad popular y de la honestidad intelectual, lo dijo en campaña, lo reafirmó en la Asamblea Legislativa y después elevó un proyecto de ley para que se reforme la 7722”.

Además sostuvo: “Las cosas hay que decirlas, a nosotros no nos da lo mismo como gobierno la nula participación ciudadana como la participación de la gente. Poco se hizo por el despilfarro de agua en estos años y está ley viene a trabajar por el aprovechamiento hídrico. Está ley lo plasma”, sintetizó el legislador.