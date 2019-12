Obligado el gobernador de Mendoza buscará la derogación de su propia ley minera

El gobernador de la provincia de Mendoza luego de mantener una reunión con intendentes decidió dar marcha atras y presentar un proyecto de ley para que se derogue la ley 9209 que posibilitaba el uso de cianuro y acido sulfúrico para la extracción de minerales metalíferos en el territorio provincial.

Rodolfo Suarez argumentó que no estaba el consenso social para la aplicación de la legislación y que enviará el próximo lunes el proyecto para que se trate en Sesión Extraordinaria.

A tal efecto ya se conoce que el mismo lunes 30 de diciembre está convocada para las 9hs en el Senado Provincial y para las 11hs en Cámara de Diputados para tratar este nuevo proyecto que permitirá retrotraer la situación a la aplicación de la 7722 que fue la ley sancionada en épocas que Julio Cobos era gobernador de Mendoza.

El anunció tuvo rápida repercusión ante los miles de manifestantes mendocinos y lo vivieron con alegría y hasta con expresiones de triunfo. ” No ha sido fácil la gente tuvo que volcarse a las plazas y a las calles para manifestar su rechazo, a esto se le sumó la suspensión de las vendimias departamentales e incluso las propias ex reinas de la vendimia también se plantaron en contra de la ley minera.

Capítulo aparte será la evaluación y el control de daños de lo que sucedió en esta primera quincena de gobierno del radical Rodolfo Suarez y que repercusiones también habrá para la primera fuerza política de la oposición que en sólo 7 dias tuvo que borrar con el codo lo que escribió con la mano incluso cuando el propio presidente Alberto Fernández había anunciado como un logro de su gestión saltando la brecha política entre peronistas y radicales ante poderosos empresarios.

