Lavalle se pronuncia ante la promulgación de la ley 9902

Se reunieron en el departamento de Lavalle representantes del municipio, instituciones religiosas, la asamblea por el Agua Pura de Huanacache, comunidades Huarpes, asociaciones de productores agrícolas y regantes, comerciantes, cooperativas vitivinícolas, clubes deportivos, artistas, centros tradicionalistas, entidades vecinales, vecinas y vecinos del departamento de Lavalle.

De acuerdo a los sucesos derivados de la derogación de la ley 7722 y promulgación de su modificatoria 9209/19, se manifestó:

• Que la habilitación a la explotación minera con el uso de sustancias químicas tóxicas pone en peligro al agua de la provincia, y en particular a la del departamento, vulnerando un derecho humano fundamental.

• Que debemos trabajar juntos y de forma organizada para proteger este recurso.

• Que la no reglamentación de la ley anunciada por el Gobernador de la provincia en el día de la fecha no implica que la misma no se encuentre vigente, por lo tanto no es respuesta suficiente para convocar al diálogo.

Teniendo en cuenta los puntos planteados se acordó:

1- Conformar una mesa de diálogo interdisciplinaria e intersectorial para la toma de decisiones relacionadas a la protección del recurso hídrico.

2- Se tomó la decisión indeclinable de no realizar la fiesta departamental de la Vendimia 2020 y la elección de la representante de Lavalle, hasta tanto no sea derogada la ley 9209.

3- Se hizo extensiva la invitación a sumarse a esta iniciativa a todos los jefes comunales y organismos públicos y privados de la provincia.