Vendimia 2020: Suspenden las fiestas departamentales de seis departamentos por la 7722

Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, La Paz y Santa Rosa anunciaron que no participarán de Vendimia si no derogan la nueva ley que impulsa la minería. Siguen las manifestaciones ciudadanas masivas en contra de las reformas a la ley 7722.

Los departamentos de Maipú y Lavalle anunciaron que suspenderán sus fiestas departamentales de la vendimia 2020 si el gobernador Rodolfo Suárez no deroga la ley 9209. Estas declaraciones se llevaron a cabo durante las convocatorias en “defensa del agua pura” que tuvieron lugar en diferentes cascos urbanos de la provincia con vecinos autoconvocados a través de las redes sociales.

Por su parte el intendente de Maipú Matías Stevanato aseguró anoche que la Fiesta de la Vendimia departamental no se realizará hasta tanto el gobierno provincial no deroge la Ley 9.209 porque “no hay licencia social”. Así lo afirmó frente a una multitud de vecinos que se congregó en la plaza departamental para pedir por la plena vigencia de la 7722.

“Que les quede claro que los voy a acompañar en todas sus luchas. La cuenca del río Mendoza no se puede tocar porque no hay licencia social, voy a respaldar a mi pueblo y en Maipú no tenemos vendimia hasta que el gobernador no derogue la nueva ley”, aseguró el jefe comunal.

Por otra parte, Lavalle se pronunció ante la promulgación de la ley 9209 en la que tanto los vecinos como el intendente se posicionaron en contra de las reformas de la ley 7722 y por se reunieron en el departamento de Lavalle representantes del municipio, instituciones religiosas, la asamblea por el Agua Pura de Huanacache, comunidades Huarpes, asociaciones de productores agrícolas y regantes, comerciantes, cooperativas vitivinícolas, clubes deportivos, artistas, centros tradicionalistas, entidades vecinales, vecinas y vecinos.

De acuerdo a los sucesos derivados de la derogación de la ley 7722 y promulgación de su modificatoria 9209/19, se manifestó: que su posición es en contra de la minería metalífera y se tomó la decisión indeclinable de no realizar la fiesta departamental de la Vendimia 2020 y la elección de la representante de Lavalle, hasta tanto no sea derogada la ley 9209 e hicieron extensiva la invitación a sumarse a esta iniciativa a todos los jefes comunales y organismos públicos y privados de la provincia.

En el departamento de Tunuyán las protestas comenzaron desde la mañana cuando los manifestantes decidieron realizar la manifestación una vez en la ruta nacional 40 a la altura del puente del Río Tunuyán, donde cortaron el flujo vehicular cada 10 minutos.

Luego en horas de las tarde convocaron a una marcha pacífica en la plaza departamental donde asistieron cientos de vecinos para protestar por las reformas de la ley 7722. A eso, se sumó una “gran pedaleada nocturna por el agua” que empezó a las 22 con la intención de realizar una manifestación que recorra todos los distritos del departamento.

Minutos después, el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, publicó en su cuenta oficial de Instagram la decisión de suspender la fiesta de la Vendimia 2020 junto a los municipios de Maipú y Lavalle hasta que la ley 9209 sea derogada.

Otro departamento que se sumó fue San Carlos, que anoche vivió una concentración en la ruta nacional 40 a la altura de Eugenio Bustos, frente a la terminal de ómnibus, en la que vecinos realizaron un cacerolazo multitudinario.

Y como ya lo había anunciado Maipú, Lavalle y Tunuyán, el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, tomó la decisión de suspender también la fiesta vendimial de ese departamento hasta que se derogue la ley 9209.