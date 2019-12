Pablo Acosta campeón provincial de Ajedrez en San Luis

Pablo Acosta se impuso en el torneo Universidad La Punta que reunió a los 46 mejores ajedrecistas en la categoría Absoluto, cerrando un 2019 exitoso.

El joven campeón provincial de ajedrez, Pablo Acosta, afirmó: “Estoy muy emocionado por haber salido campeón. Fue un torneo muy difícil, con muchos niveles y lo lindo fue que había chicos de diferentes edades, algo que me sorprendió bastante. Eso significa que en San Luis el ajedrez está creciendo y hay un nivel muy importante. A mí el ajedrez me ayudó desde pequeño, porque aprendí a jugar a los 4 años y me sirvió para tomar decisiones importantes en mi vida. Para mí, el ajedrez es una pasión”.

El secretario de Extensión de la Universidad de La Punta, Paulino Gómez Miranda,dedicó unas palabras al flamante campeón: “Pablo Acosta nos sigue sorprendiendo con su talento y paciencia para jugar. Él hace el ajedrez muy fácil, y lo juega con mucha humildad, por eso lo felicitamos por su trabajo y esfuerzo”.