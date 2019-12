Una agente judicial será la única representante argentina en el Mundial de Jiu Jitsu

Luego de ganar la medalla de plata en el torneo Grand Slam en Brasil, Estefanía González consiguió su clasificación para competir en el Mundial de Abu Dhabi 2020. En este marco, la deportista destacó las oportunidades que ofrece el Superior Tribunal, a través del régimen de licencias, para participar en las distintas competencias.

Estefanía González tiene 27 años, nació en Mendoza y se radicó en San Luis en el 2005. Hace 4 años empezó a trabajar como agente administrativa en la Oficina Contralor de Tasas Judiciales del Poder Judicial y hace 5 años practica el arte marcial jiu jitsu.

Ingresó a tribunales dentro del cupo de personas con discapacidad, debido a la amputación que sufrió en una de sus piernas a la altura de la rodilla por causa de un accidente de tránsito ocurrido hace 6 años en la ciudad de La Punta, lugar donde reside actualmente.

Pero este hecho no la detuvo, ya que luego de su recuperación, Estefanía encontró en el jiu jitsu un motivo de superación para seguir apostando a la vida, “después de mi accidente estuve muy depresiva así que a través de internet me puse a buscar algo para hacer, allí encontré el jiu jitsu y le metí para adelante”.

En su incursión en el deporte confiesa que su primer logro fue afrontar la decisión de competir en esta rama del arte marcial, “los torneos que tuve después del primero, que fue en Chile, fueron siempre convencionales donde era la única persona con una discapacidad física. Este torneo lo vio mi profesor, si bien yo estaba al tanto que se practicaba el Para Jiu Jitsu, pero en internet no había mucha información. Él encontró que se estaba armando el primer torneo de Para Jui Jitsu a nivel mundial y me incentivó para que fuéramos. Acepté y a partir de ahí me preparé para ese torneo”.

A su vez añadió que “el año pasado empecé a competir a nivel internacional. Mi primer logro fue el hecho de decir voy a ir a competir en un torneo internacional con personas que no tenían ningún tipo de discapacidad física, fui la única y quedé quinta entre dieciséis chicas. Estaba claramente en desventaja, pero me animé y me fue bastante bien. El hecho de ir a competir ya fue un logro muy grande para mí, y haber obtenido un quinto puesto dentro del grupo de 16 chicas que estaban en óptimas condiciones, fue excelente”.

MEDALLA DE ORO

En el primer torneo de Para Jiu Jitsu, Estefanía ganó la medalla de oro en la categoría clase D y A, estando en desventaja ya que fue la única competidora con un solo punto de apoyo, mientras que las demás participantes tenían dos puntos de apoyo. A su vez, la atleta, que pesa menos de 60 kg, debió competir con luchadoras que superaban los 80 kg.

A pesar de la desventaja, tanto en categoría como en peso, la joven deportista obtuvo el primer puesto del podio.

PASE AL MUNDIAL DE JIU JITSU

Estefanía al salir primera en el torneo de Para Jiu Jitsu, sumó puntaje que la habilitó para competir en el torneo Grand Slam en Río de Janeiro. “Con el puntaje que traía y el podio logrado en ese torneo clasifiqué para el Mundial en Abu Dhabi 2020”.

Respecto a su preparación para el torneo mundial expresó que “si bien tengo siempre tres meses de preparación para un torneo, para el mundial todavía no estoy entrenando porque vine lesionada de la última competencia y me dijeron que tengo cortado parte del ligamento, también tengo un edema óseo y una microfractura, por lo que tengo rehabilitación hasta enero, que ahí vamos a armar el plan de entrenamiento para el mundial”.

LICENCIAS LABORALES QUE APOYAN A DEPORTISTAS

A través del art. 28 del Régimen de Licencias para el personal judicial, el Superior Tribunal de Justicia concede a deportistas o aficionados, licencia especial deportiva con goce de haberes para su preparación y/o participación en campeonatos.

En este marco, Estefanía cuenta que para competir en el torneo de Para Jiu Jitsu, la solicitud de licencia fue simple y concisa, “Pedí los días muy al límite, conforme la planificación del viaje que tenía y también de acuerdo al organigrama que tenemos en la oficina, para no sobrecargar a mis compañeras. El pedido fue simple y conciso, gracias al art. 28 del régimen de licencias”.

“La primera licencia fue de 4 días para competir en el primer torneo que asistí donde salí campeona. La segunda fue 8 días de licencia para participar del Grand Slam con el que clasifiqué al Mundial”, comentó y agregó, “para el Mundial todavía tengo que planificar el viaje, pero estoy tranquila porque sé que el Poder Judicial me da la posibilidad, a través de la licencia deportiva, de poder participar del mundial el año que viene”, sostuvo.

La atleta judicial agradece al Superior Tribunal “que me posibilita viajar a las competencias y también a mi jefa, Ana María Nigra que también hace lo posible para que pueda ir a competir. Ser deportista de alto rendimiento y que me concedan la licencia para seguir creciendo en este deporte, me parece un gran apoyo por parte de las autoridades del Poder Judicial.