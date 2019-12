Nicolás Tivani ganó la edición 63 de la Doble Difunta Correa

Nicolás Tivani, el pedalista natural de Pocito, San Juan ganó la Doble Difunta Correa Novena echa calendario oficial de ruta 2019-2020. . El ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima doblegó en el sprint a Laureano Rosas (Puertas de Cuyo) y a Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito) en un embalaje infartante desarrollado en pleno corazón de su Pocito natal.

En cuanto al desarrollo de la carrera leemos en Diario de Cuyo de San Juan: Contando con la presencia de Maximiliano Richeze, último ganador de la clásica hasta ayer, el pelotón viajó hacia Vallecito. Fueron seis ciclistas los que armaron el primer corte: Daniel Díaz y Emiliano Ibarra de Puertas d Cuyo, Ricardo Escuela de la Agrupación Virgen de Fátima, Francisco Monte de Ureña , Gerardo Tivani de Pocito y Facundo Cattapan de los municipales de Rawson. Cattapan no aguantó el ritmo de sus compañeros de fuga cuando comenzaba el ascenso de las Cuestas de las Vacas y se bajó del corte. La diferencia de los fugados fue aumentando y en la cima de las Cuestas, ya había sacado 2 minutos de diferencia a un pelotón que se dividió en seis o siete grupos. Después de visitar Vallecito, el descenso hasta Caucete hizo que el tiempo de ventaja se fuera acortando, además a esa altura el enorme desgaste físico hecho, el viento cruzado y el calor de la jornada fue pasando factura por eso de la fuga inicial solo quedaron Ibarra, Montes y Escuela. Atrás todo era lucha entre los que intentaban alcanzar y allí se encontraban nombres de peso pesado como Nicolás Tivani, Daniel Juárez, Nicolás Naranjo y Mauro Richeze (AVF), Juan Melivillo y Roly Navarrete (Pocito), Laureano Rosas y Alfredo Lucero (Puertas de Cuyo) y Rodrigo Díaz (Rawson). Este segundo grupo peleó tanto por alcanzar que pudo acoplarse en calle Zapata y Calle 5 en el paso por 9 de Julio buscando el destino final en Pocito. Pero el tramite no quedó ahí, porque no hubo acuerdo y nuevamente se armó una nueva selección que fue la que terminó definiendo la carrera previo paso por el circuito en Pocito que colmó sus calles. Fue allí, sobre calle Aberastain que Nico Tivani mostró sus dotes ante Rosas y su hermano Gerardo, para regalarle a su gente la victoria. El hijo prodigo de ese departamento sureño marcó un hito más a su historia: anotó su nombre en una de las “grandes”. Grandes de verdad.

63° Edición Doble Difunta Correa

Tiempo: 04 hs. 01m.35s

KM: 179 ( aprox)