La Lepra en el futsal, un ejemplo de superación

Los Azules consiguieron su tercer ascenso consecutivo y estarán en la máxima categoría en el 2020.

Independiente Rivadavia se metió en el círculo máximo de nuestro futsal tras un ascenso meteórico tal cual lo cuenta Pablo Nacif, el ideólogo del proyecto azul.

“A fines del 2016 le llevé un proyecto personal a los chicos del caravanazo (hoy integran entre otros la dirigencia actual) y a principios de 2017 hicimos la convocatoria para la disciplina. En esa primera vez fueron casi 170 chicos los que se presentaron y ahí creamos las dos primeras y toda las categorías que nos pedía Fefusa C 15, C 17 y C 20”.

En esos tres años, el primer equipo de los Azules pasó de la D a la A sin escalas. Tres ascensos consecutivos no es una marca de todos los días.

“La verdad que se dio todo muy rápido. Armamos equipos competitivos y armamos inferiores fuertes. A mitad de año logramos ascender también 3 categorías en inferiores y ahora con este ascenso. podemos decir que insertamos al club en la élite del futsal argentino. Algo que se merece el club por la historia que tiene”, remarca quién también forma parte del plantel que venció a Junín en la reválida para ganarse el lugar del que hablábamos. Un lugar que también tiene Godoy Cruz, entre los clubes que tienen su génesis en cancha grande. El otro equipo del Parque, Gimnasia, está por ahora en la Primera D.

Lo viene que se viene trabajando en el Gargantini se trasluce también en el gran momento del futsal femenino.

“Las chicas terminaron el año jugando una final y el año que viene ya arrancan con el objetivo de ascender”, dice Pablo quién además dirigió a la C 20 que fue campeona invicta en el Apertura.

Sobre la posibilidad de incorporar a las inferiores femeninas, nos cuenta que: “la idea siempre está, pero somos consciente que tenemos que ponernos a trabajar para agrandar el Playón y las instalaciones. No podemos seguir agrandado el futsal si no viene acompañado con mejoras en la infraestructura. Ese es otro gran sueño que tenemos y seguro este año empezaremos a trabajar” y va más allá con el ambicioso proyecto.

“La idea es agrandarlo y construir tribunas y armar una especie de estadio”.

Hoy el club tiene más de 150 jugadores en toda la rama, desde los 5 años y “hemos completado toda las categorías que nos exige Fefusa”, aclara Pablo quién es acompañado en el trabajo por Patricio Tapia, José Carbajo, Pablo López, Eduardo Alaniz, Gastón Parolo, Darío Diblasi.

En el final Pablo agradece a “los familiares que son fundamental en todo esto”.

Maxi Salgado/ Prensa Fefusa/ Foto: Gentileza Prensa Independiente