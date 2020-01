Tunuyán recibirá al circuito Argentino de beach hanball

La llegada del verano trae consigo la actividad de la modalidad playa de nuestro deporte (beach handball).

Se lanza el Circuito Argentino de Beach Handball 2020, competición oficial organizada por la Confederación Argentina de Handball (CAH), que será la que determine a los campeones a nivel país con derecho a participar en competiciones internacionales.

El calendario comprenderá seis torneos ARENA 1000, los cuales clasificarán a sus respectivos campeones y subcampeones a la Copa Argentina. Dicha Copa Argentina serán las finales nacionales, donde los doce mejores del circuito buscarán quedarse con el primer lugar. Además, habrá torneos ARENA 500 y torneos ARENA Juvenil.

COPA ARGENTINA

Consistirá en un torneo exclusivo y único de la CAH, donde podrán participar los equipos con el correspondiente derecho deportivo adquirido en las etapas del ARENA 1000.

ARENA 1000

Serán aquellos torneos en los que la CAH asume la organización del evento junto a la federación Regional correspondiente, que tendrán un estándar de organización superior y en los que será la propia CAH/FEDERACION REGIONAL/ EMPRESA PRIVADA/ MUNCIPIO quienes aporten los elementos principales del evento, donde podrá participar cualquier equipo nacional o internacional, siendo una competición de inscripción abierta, CON CLASIFICACIÓN DIRECTA A LA COPA ARGENTINA para los campeones y subcampeones.

ARENA 500

Serán aquellos torneos en los que la CAH delegará su organización a la Federación Regional correspondiente, pudiendo esta última, delegar en un promotor y siendo estos, quienes aporten los elementos organizativos. Por parte de la CAH se marcarán unos mínimos obligatorios de organización para este tipo de torneos, donde podrá participar cualquier equipo nacional o internacional, siendo una competición de inscripción abierta, SIN CLASIFICACIÓN A LA COPA ARGENTINA.

ARENA JUVENIL

Torneo único, cuya organización corresponde a la Federación Regional organizadora del Arena 1000 o 500 en colaboración con el gobierno Provincial y/o Municipal correspondiente y los organismos privados, donde podrá participar cualquier selección de edad juvenil, siendo una competición de inscripción abierta.

San Rafael nuevamente será sede de un campeonato nacional de handball

Con una histórica participación de 29 de las 31 afiliadas a la Confederación Argentina de Handball, se concretó el sábado la Asamblea General Ordinaria 2019 en donde San Rafael aparece como sede nuevamente de un torneo a nivel nacional, esta vez del Argentino de Selecciones Junior A, B y C

Las instalaciones del Comité Olímpico Argentino sirvieron de escenario para la realización de la Asamblea Geneeral Ordinaria 2019 de la CAH, acto institucional que dejó entre sus principales novedades la confirmación del calendario deportivo anual 2020, dos modificaciones relacionadas con el reglamento de competencia de los torneos Nacionales de Clubes y la conformación de una Comisión de Finanzas.

CALENDARIO NACIONAL 2020

Del 24 al 29 de marzo se sostendrá el Nacional de Clubes Menor C en San Nicolás (Buenos Aires – AsBalNor), luego del 31 de marzo al 5 de abril se jugará el Nacional de Clubes Menor A en Tupungato/Tunuyán/San Carlos (Mendoza-AMeBal) y para la misma fecha se estará sosteniendo el Nacional de Clubes Menor B en la ciudad de Neuquén (Neuquén-FeNeuBal).

Para abril del 14 al 18 se sostendrá el Argentino de Selecciones Juvenil A, B y C en Chapadmalal (Buenos Aires-CAH) y del 28 de ese mes hasta el 2 de mayo se estará disputando el Argentino de Selecciones Cadete A, B y C en Bariloche (Río Negro-Lagos del Sur).

En mayo del 12 al 17 estará en juego el Nacional de Clubes Juvenil C – Montecarlo (Misiones-FMH) y del 19 al 24 el Nacional de Clubes Cadete A – Bariloche (Río Negro-Lagos del Sur), mientras que del 19 al 24 se sostendrá el Nacional de Clubes Cadete B – Esquel/Trevelin (Chubut-FeChuBa).

Por su parte, en junio del 9 al 13, San Rafael albergará el Argentino de Selecciones Junior A, B y C, en tanto que del 23 al 28 se estará jugando el Nacional de Clubes Juvenil A en Maipú/Mendoza/Luján de Cuyo.

En agosto del 18 al 23 se jugará el Nacional de Clubes Juvenil B en la ciudad de Neuquén (Neuquén-FeNeuBal), y en septiembre del 1 al 6 el Nacional de Clubes Adulto B en Alta Gracia (Córdoba – FCH).

Luego ese mes del 15 al 19 tendrá el Argentino de Selecciones Menores “Prof. Alfredo Miri” – (Chapadmalal – CAH). Del 29 de septiembre al 3 de octubre se realizará el encuentro Nacional de Infantiles “Dirigente Knud Knudsen” – (Chapadmalal-CAH) y del 10 al 14 de octubre será el Nacional de Clubes Adulto A Clasificación en San Miguel de Tucumán (Tucumán-FTH).

Mientras que el año cerrará del 20 al 25 de octubre con el Nacional de Clubes Adulto C – La Punta (San Luis-FSH), del 31 de octubre al 1 de noviembre se jugará el Nacional de Clubes Adulto A Final Four en la ciudad de La Punta (San Luis-FSH) y de 3 al 8 de noviembre todo culminará con el Nacional de Clubes Cadete C en la ciudad de San Juan (San Juan-FeSaB)