“Tu rostro al nombre” original propuesta para darle vida a las viejas guías telefónicas

“Decidimos usar el papel de las guías de teléfono porque es un papel noble y que casi nunca se ha reciclado. Eso, por un lado, y por el otro es que está plagado de nombres anónimos. Estamos utilizando un material casi de descarte con mucha textura, en palabras y en el gramaje en sí”, declaró Pelichotti respecto de la elección del material para desarrollar la intervención. Al ser consultado sobre el por qué de ser un movimiento colectivo, el artista y fotógrafo explicó: “Es un juego de retroalimentación. Acá no van a exponer solamente dos autores, sino que lo harán más de 150 de todas partes del mundo. Serán más de 150 visiones y conceptos diferentes que estarán reunidos interactuando en una pared y luego en un catálogo digital. Fue una convocatoria abierta donde no se discriminó a nadie ya que no hubo curaduría. Todos los que enviaron material están participando”.