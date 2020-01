3.200 chicos participaron del Mundialito de futbol en San Juan

La 27º edición del tradicional Mundialito de Trinidad tuvo un vibrante y multitudinario cierre que contó con la presencia del gobernador de San Juan Sergio Uñac, el secretario de Deportes, Jorge Chica, funcionarios, dirigentes deportivos y las familias que masivamente acompañaron a los pequeños participantes en el torneo que en esta oportunidad llevó el nombre de “Francisco Baltazar Montes”, en homenaje al director general de Diario de Cuyo.

A lo largo de diez días, 3.200 chicos de todo el país y de Chile vivieron una experiencia única en la competencia deportiva que se disputó en las canchas de Trinidad (Barrio Atlético y ex Los Andes), además de las dos canchas del Sindicato de Empleados de Comercio en Rawson. Las categorías participantes fueron 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

El gobernador Sergio Uñac destacó la labor de funcionarios y dirigentes deportivos que posibilitaron la concreción de una nueva edición de la tradicional competencia infantil y especialmente a las familias: “Quiero agradecerles el compromiso de seguir pensando que el deporte es un vehículo para la realización de una mejor sociedad para todos. El Gobierno de la Provincia invierte mucho en deporte pero esto no sería posible, no sería una realidad, si no tenemos dirigentes deportivos que nos acompañen, pero muy especialmente gracias a los padres y a los chicos que están practicando deporte con el apoyo de sus familias. Buen año para todos, felicitaciones a los que han participado y gracias por el compromiso de seguir trabajando por más y mejor deporte para todos”.

Por su parte, el intendente de Rawson, Rubén García, aseguró que “el deporte brinda una disciplina para que tengamos hombres y mujeres de bien y este es el camino. Sigamos repitiendo este torneo cada año, apuntando al crecimiento y a la equidad. Muchas gracias a todos”.

A su turno, el vicepresidente del Club Atlético Trinidad, Andrés Gallardo, agradeció a las autoridades provinciales por el apoyo en la concreción del ya tradicional torneo e invitó a todos los participantes a ser parte de la próxima edición: “Sigamos apostando por el deporte y no olvidemos nunca la pasión del fútbol. Gracias Sergio, gracias Coqui, gracias señor intendente. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo año”.

Tras las palabras de las autoridades, el acto de cierre culminó con la entrega de trofeos a los vencedores de cada categoría del evento deportivo en el que se disputaron 560 partidos.

Los ganadores de cada categoría

Categoría 2005

Campeón: Villa Mercedes (San Luis)

Subcampeón: Sportivo Desamparados

Tercer Puesto: Sol Naciente

Ronda consuelo: Vilo

Categoría 2006

Campeón: Decanito

Subcampeón: Alianza

Tercer Puesto: Arac

Ronda consuelo: Sportivo Desamparados

Categoría 2007

Campeón: Atlético Trinidad

Subcampeón: Decanito

Tercer Puesto: Sol Naciente

Ronda Consuelo: Arac

Categoría 2008

Campeón: Peñarol

Subcampeón: Atlético Trinidad

Tercer Puesto: Aberastain

Ronda Consuelo: Vilo

Categoría 2009

Campeón: Alianza

Subcampeón: Sol Naciente

Tercer Puesto: Trinidad

Ronda Consuelo: Cabral

Categoría 2010

Campeón: Sol Naciente

Subcampeón: Trinidad

Tercer Puesto: Atlético Unión

Ronda Consuelo: Peñarol Catita

Categoría 2011

Campeón: Atlético Alianza

Subcampeón: Cabral

Tercer Puesto: Atlético Trinidad

Ronda Consuelo: Villa Santa Anita

Premio Fair Play Delegación Local

Club Atlético Unión

Premio Fair Play Delegación Visitante