Una lasherina de 83 años debuta en Vendimia

Asunción Consuelo Palmero nunca asistió a una fiesta de su departamento y esta noche asumirá uno de los roles protagónicos en “Retazos de historia”, que se desarrollará en el Parque de la Niñez. Aquí, la “Chola”, como la bautizaron sus compañeros de escena, cuenta esta experiencia única para su vida.

De soltera cosía y trabajaba en el campo con la fruta, luego se dedicó a la crianza de sus hijos. Enviudó joven y hace 19 años, de repente y sin pensarlo mucho, decidió hacer teatro. Esta noche, por primera vez en sus 83 años de vida, Asunción Consuelo Palmero conocerá una Vendimia, la de su departamento Las Heras, y lo hará desde el escenario mayor asumiendo un rol protagónico en “Retazos de historia”.

Vecina desde hace 60 años de la calle Jacinto Suárez, en el centro lasherino; antes la “Chola” –como la bautizaron en el elenco vendimial- vivía “de calle San Martín para el otro lado, pero cerquita casi en el mismo barrio, nunca me moví mucho del lugar”. Es que para ella, Las Heras “significa todo”.

“Este guion repasa mi historia también, eso es lo que más me gustó; el libreto habla de personas que he conocido, de anécdotas que me contaban mis padres”, se sorprende la actriz acerca de “Retazos de historia” de María Laura Fuertes, espectáculo que dirigido por Hugo Moreno y con unos 250 artistas en escena sobre un escenario colmado de barriletes, se verá esta noche de viernes en la Fiesta de la Vendimia departamental, en el Parque de la Niñez (Acceso Norte e Independencia, El Plumerillo). Con entrada libre y gratuita, habrá una previa animada, a partir de las 20.30, se sorteará un auto 0 KM. y luego del acto central llegará el momento de elección y coronación de la Reina de la Vendimia de Las Heras 2020 y su virreina. Cerrará la noche con un show del lasherino Ricardo Dimaria.

Sobre la fiesta vendimial, “Chola” anticipa: “Es muy nuestra, muy de Las Heras; me hizo revivir mi propia historia de vida”. Y relata cómo llegó esta oportunidad de actuar en una Vendimia de su pueblo: “Mi profesor Renzo Bruno me comentó y me ofreció participar en el casting. Me animé sin pensar que iba a quedar elegida. El proceso fue cada vez mejor, los compañeros y los profesores son maravillosos”.

Es que Asunción lleva casi dos décadas formando parte del elenco mendocino Viejos Los Trapos, fundado por el actor y director teatral Darío Anis, quien junto a ella, al joven lasherino Nehuén Guzmán y a la actriz María Belén González, asume un rol central en “Retazos de historia”.

“A Darío lo conozco hace 19 años, cuando escuchando la radio me enteré del elenco Viejos Los Trapos. Él dio un teléfono al aire y yo lo anoté. Al otro día llamé y acá estoy.

Nunca pensé que iba a formar parte de un elenco de teatro. Es un grupo tan lindo, nos acompañamos, compartimos alegrías y también tristezas. Agradezco haberme animado a llamar ese día, porque hoy estoy en Vendimia gracias a ello”, reconoce la abuela de seis nietos y bisabuela de dos bebés.

En medio de uno de los ensayos generales, Asunción se toma unos minutos para contarnos su vínculo con la tradición vendimial. “Cuando era chica con mi familia nos íbamos caminando hasta la Alameda para ver el carrusel, me encantaban los carros. Cuando me casé y tuve mis tres hijos, también lo hacía. Sólo dos veces he ido a la Vendimia Central, a la departamental creo que nunca”, confiesa.

Sus tres hijos estarán presentes esta noche de viernes, para no perderse el debut actoral de “Chola”. “Dos viven afuera, mi hija es profesora y viene desde Córdoba para ver la fiesta; y mi hijo que vive en Río Gallegos se tenía que volver antes de la fiesta pero arregló todo para estar. La otra vive a una cuadra de casa y por supuesto que va a estar también”, anuncia. A ellos se sumarán los seis nietos y dos bisnietos de Chola, reflejando el amor y la unión de –tal como hablará el espectáculo- una familia típica lasherina.