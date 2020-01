Miguel Nebot conquistó Villavicencio y apunta a la Vuelta de Mendoza

Miguel Nebot (Municipalidad de Guaymallén) se quedó con la victoria en la Clásica Villavicencio

2019, disputada sobre 147 kilómetros entre la Plaza Marcos Burgos y la Recta de Vialidad.

Organizada por el Club Enrique Laverriere, la exigente prueba rindió homenaje al fallecido

dirigente Ignacio Jara.

En la mañana dominguera, el pelotón acaparó la atención de los lasherinos en la plaza

departamental, desde donde partieron con rumbo hacia Lavalle. Los ataques no faltaron camino al

municipio norteño, con Mauricio Páez (Municipalidad de Godoy Cruz) protagonizando una solitaria

escapada. El tunuyanino se lució y arribó a Costa de Araujo en punta. El campeón mendocino

siguió su aventura, pero fue cazado de regreso, antes de tomar Ruta 40.

Los hombres de la Muni de Godoy Cruz continuaron a la ofensiva, esta vez con el cordobés Iván

Escudero. El “Patrón” se lanzó en vanguardia, encaró el Club Laverriere en soledad y pisó la Ruta

52 en punta. Escudero encabezó con 30” sobre el lote mayoritario, donde el ritmo de la

Municipalidad de Guaymallén lograba que se redujeran las unidades poco a poco.

Con el pedalista de la formación morada neutralizado, las caídas a cola del grupo no faltaron,

aunque no hubo que lamentar graves lesiones. Superado el Monumento de Canota, quedaron diez

corredores en punta: Rodrigo Santana, Emanuel Martínez, Renzo Obando y David Talavera, Miguel

Nebot, Jairo Ríos, Matías Pérez, Sebastián Cianci, Nehuén Bazán y el eterno Gabriel Brizuela, quien

no faltaba a su cita con la montaña.

La dureza del terreno llevó a que se redujera la vanguardia. Talavera lo intentó de lejos, pero fue

absorbido luego de Agua de los Pajaritos, dando paso a Nehuén Bazán, Miguel Nebot y Renzo

Obando. El trío realizó un férreo marcaje, pero tampoco abría las puertas para que se

reincorporaran Talavera, Brizuela, Cianci y Martínez.

El doble campeón argentino Sub 23 se descolgó a 500 metros de la meta y la victoria quedó entre

Miguel Nebot y Renzo Obando. En el mano a mano, el tupungatino contó con mayor frescura y

alzó los brazos por delante del salteño. Así, el capo de la Municipalidad de Guaymallén vuelve a

festejar en la montaña y envía un aviso de cara a la Vuelta de Mendoza (15 al 23/2), dejando clara

su intención de mejorar el 3° puesto obtenido en 2019.

El Campeonato Mendocino de ruta 2019/20, que mantiene al tunuyanino Mauricio Páez como

líder de la temporada, continuará el próximo fin de semana. El domingo 26/01, desde las 9 horas,

el pelotón multicolor se reunirá en Maipú, para celebrar una nueva edición de la Coquimbito

Peñaflor.

CLASIFICACIÓN GENERAL:

1. Miguel Nebot (Municipalidad de Guaymallén) 3h21’22”

2. Renzo Obando (Municipalidad de Godoy Cruz) mt

3. Nehuén Bazán (Equipo Continental San Luis) a 14”

4. David Talavera (Municipalidad de Godoy Cruz) a 22”

5. Gabriel Brizuela a 24”

6. Sebastián Cianci (Bragado Cicles Club – Buenos Aires) a 45”

7. Emanuel Martínez (Municipalidad de Godoy Cruz) a 58”

8. Matías Pérez (Fas Electricidad – Maderera López) a 1’40”

9. Rodrigo Santana (Municipalidad de Godoy Cruz) a 2’00”

10. Santiago Rodríguez (Jam Rod – San Rafael) a 3’01”

11. Pablo Ciancio (Cycles Imperio)

12. David Muñoz Reyes (Rollos Team – San Luis)

13. Paul Vega (Rollos Team – San Luis)

14. Leandro Suden (Caselles – Bucci)

15. Lucas Páez (Jam Rod – San Rafael)

SUB 23:

1. Renzo Obando (Municipalidad de Godoy Cruz)

2. Nehuén Bazán (Equipo Continental San Luis)

3. Emanuel Martínez (Municipalidad de Godoy Cruz)

MÁSTER:

1. Walter Báez (Sodas Báez – Catering Grilli)

2. David Funes (Sodas Báez – Catering Grilli)

3. Walter Sayal (Sodas Báez – Catering Grilli)

DAMAS:

1. Yamila Palacios (Rollos Team – San Luis)

2. Jazmín Gómez (D’Amico Cycling Women)

3. Caterina Priviley (Ladies Power)

JUNIOR:

1. Jean Rodríguez (Academia de Ciclismo Municipalidad de Tupungato)

2. Matías Flores (Castillo Competición)

3. Gabriel Godoy Fernández (Castillo Competición)

4. Alexander Castillo (Castillo Competición)

5. Ezequiel Martínez (Municipalidad de Las Heras)

6. Luciano Yanzón (Municipalidad de Las Heras)

7. Tomás Moreno (Municipalidad de Las Heras)

JUVENILES:

1. Ramiro Castro (Academia de Ciclismo Municipalidad de Guaymallén)

2. Leonardo Estela (Municipalidad de Las Heras)

3. Octavio Cabeza (Academia de Ciclismo Municipalidad de Guaymallén)

4. Gustavo Cuevas (Academia de Ciclismo Municipalidad de Guaymallén)

5. Gastón Durán (Academia de Ciclismo Municipalidad de Guaymallén)

6. Ignacio Campo (Academia de Ciclismo Municipalidad de Tupungato)

7. Franco Perulán (Academia de Ciclismo Municipalidad de Guaymallén)

8. Facundo Soto (Municipalidad de San Martín)

9. Mariano Laciar (Municipalidad de Las Heras)

Franco Xavier Videla – Prensa Asociación Ciclista Mendocina