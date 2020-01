Martín Maluf ganó escapando en Huemul

Martín Maluf ganó el Triatlon Escape a la Isla Huemul en Bariloche. Un circuito duro, por la temperatura del agua y por los desniveles en el ciclismo.

La competencia comienza en la Isla Huemul desde donde los competidores nadan 1500mt en las aguas del Nahuel Huapi, luego pedalean 40km que incluye subidas al Cerro Catedral y finalizan con 10km de pedestrismo con todo el paisaje del lago y la vegetación.

“El agua es muy, muy fría” afirma el atleta del Club Mendoza de Regatas, pero a pesar de eso pudo salir entre los tres primeros del agua, luego en el ciclismo tomó la punta hasta los últimos 3km donde fue sobrepasado por dos competidores. “Cuando me bajé a correr vi que tenía dos adelante y no muy cerca atrás. Pero pude marcar mi ritmo y mantenerlo, lo que me permitió poder llegar a la punta y finalmente sacar buena ventaja por sobre mis perseguidores” resume Martín.

Maluf destaca de la carrera: “Me llamó la atención la calidez y aliento de la gente y de los corredores durante todo el circuito y también el paisaje es increíble” y aprovecha para agradecer a su entrenador, Raúl “Turco” Lemir con quien planificó esta prueba.

También viajaron Mariano Mendez y Alejandro “Pelado ” Armendáriz quienes fueron primeros en sus categorías.