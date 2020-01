Godoy Cruz – River para que Cuyo todo se paralice

En principìo pareciera que el choque entre uno de los lìderes de la Supercopa (River) y el ùltimo de la tabla (Godoy Cruz) no tiene equivalencias, pero no, el Tomba se ha reforzado y aunque no podrà poner en cancha a todos “los nuevos”, si lo haràn algunos frente al subcampeòn de la Libertadores.

Es casi una obviedad relatar el recibimiento de los parciales millonarios a su equipo, y con el ànimo por las nubes habida cuenta que Mendoza les sienta muy bien en este ùltimo lustro desde que Marcelo Gallardo es el DT.

Por el lado del Tomba, en la mañana llegaba al Aeropuerto Jaime Ayovì, la Yoya, el delantero ecuatoriano que hizo una dupla letal con el Morro Garcìa serà otra vez parte del plantel tombino, aunque se perderà el juego ante River.

Probables formaciones:

Godoy Cruz (4-4-2): 32-Rodrigo Rey; 20-Néstor Breitenbruch, 22-Gianluca Ferrari, 14-Marcelo Herrera, 23-Enzo Ybáñez; 8-Gabriel Carrasco, 30-Juan Andrada, 19-Fabián Henríquez, 21-Gabriel Alanís; 9-Miguel Merentiel y 29-Tomás Badaloni. DT: Mario Sciacqua

Suplentes: 1-Roberto Ramírez, 4-Danilo Ortiz, 10-Valentín Burgoa, 11-Leandro Vella, 15-Franco González, 17-Marcelo Freites y 27-Sebastián Lomónaco

River Plate (3-5-2): 1-Franco Armani; 6-Paulo Díaz, 28-Lucas Martínez Quarta, 22-Javier Pinola (capitán); 29-Gonzalo Montiel, 26-Ignacio Fernández, 24-Enzo Pérez, 11-Nicolás De La Cruz, 20-Milton Casco; 19-Rafael Borré y 7-Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo

Suplentes (dos quedarán afuera): 25-Enrique Bologna, 2-Robert Rojas, 4-Fabrizio Angileri, 5-Bruno Zuculini, 23-Leonardo Ponzio, 21-Cristian Ferreira, 10-Juan Fernando Quintero, 7-Matías Suárez y 27-Lucas Pratto

Cancha: estadio Malvinas Argentinas, local Godoy Cruz

Hora: 21.45

TV: TNT Sports

Para ir calentando motores, Godoy Cruz y River jugaron el partido de reserva con triunfo para los de Nuñez 3 a 0

El Expreso: Soria, Pereyra, Arturia, Rodríguez, Conforti, Leyes, Abrego, González, Smith, Molina y Ulariaga.

El Millo con: Centurión, López, Paredes, Aguirre, Gallardo, Sosa, Rollheiser, Fernández, Galvan, Beltran y López.