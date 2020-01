KAYAK lanza una nueva plataforma para viajeros de negocios

El buscador abre una lista de espera de acceso anticipado con cupos limitados, para esta nueva herramienta gratuita para planificar los viajes de trabajo.

La industria de los viajes de negocios es altamente competitiva y lucrativa. Miles de personas viajan mensualmente por trabajo y una empresa como KAYAK no era ajena a este fenómeno, por tal motivo tuvo la necesidad de simplificar la planeación y organización de los viajes corporativos de sus propio equipo y de esta manera crearon una herramienta que han decidido compartir fuera de la compañía.

KAYAK For Business nace de la propia necesidad del buscador de viajes líder a nivel mundial. “Queríamos una mejor manera de planificar los viajes de negocios para nuestros propios empleados y no había nada en el mercado, así que lo construimos”, comentó el CEO de KAYAK, Steve Hafner.

KAYAK For Business a diferencia de su sitio general, está destinado a ayudar a los empleados a planificar y administrar viajes de negocios, que próximamente tendrá acceso a tarifas corporativas, proporcionando un proceso de aprobación simplificado y ayudando a verificar si un viajero está o no reservando dentro de la política de la empresa. Otro factor que lo destaca de los sistemas de gestión de viajes corporativos existentes, es que esta plataforma no incluirá el servicio al cliente, pero será de uso gratuito. Además de ofrecer funcionalidades como previsión de precios para vuelos, filtros de búsqueda, una excelente experiencia móvil para el usuario y la posibilidad de contar con el itinerario de viaje sincronizado automáticamente en tu Smartphone (Trips).

“KAYAK siempre ha sido de uso gratuito”, dijo Hafner. “Básicamente comenzó en dejar que los consumidores sean sus propios agentes de viajes. Y ahora creemos que los viajeros de negocios también deberían tener derecho a eso”, añadió.

El objetivo de la compañía fue crear una solución de viajes corporativos que fuera tan simple, completa y fácil de usar como KAYAK. “ Esta herramienta fue creada para empresas que necesitan soluciones económicas, innovadoras y eficientes para gerenciar sus viajes corporativos”, cerró Gabriel Weitz KAYAK Argentina.