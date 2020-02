Evenepoel se alzó victorioso en la Vuelta de San Juan 2020

Remco Evenepoel ya hizo historia – ganador de la Vuelta de San Juan, el mejor sub 23 (cumplió los 20 años acà en San Juan el pasado 25 de enero y ademàs triunfó en la conyra reloj individual lo que le permitió adueñarse de la malla líder para no abandonala mâs. Los especialistas del deporte pedal no dudan de llamarlo el “Messi de la biciceta”( en la cetemonia de premiación le entregaron una camiseta del “10” argentino que lució orgulloso, el joven belga que se puso el equipo al hombro despues del abandono del lider de ese equipo Julian Alaphilip por problemas estomcales. Un futuro promisorio le espera al belga al que en tierras cuyanos bautizaron como “El Joven Maravilla” .